Amazon Neptune ondersteunt nu ook openCypher

Amazon Web Services heeft aangekondigd dat zijn Neptune dienst vanaf nu ook openCypher ondersteunt. Hiermee biedt Amazon Neptune op het moment ondersteuning voor de top drie meest gebruikte graph querytalen, namelijk Cypher, Gremlin en SPARQL.

OpenCypher is een open-source querytaal, gebaseerd op Neo4j’s Cypher. Met de nieuwe toevoeging krijgen Neptune gebruikers meer flexibiliteit bij het ontwikkelen en draaien van applicaties, die met zeer nauw verbonden datasets werken. Naast openCypher voegt Neptune ook ondersteuning toe voor Bolt en Neo4j’s binaire protocol. Hiermee zet Amazon een belangrijke stap in het vergemakkelijken van werken met het Labeled Property Graph (LPG)-model.

LPG meer benaderbaar

Wanneer het gaat om model graphs, zijn er twee data modellen die over het algemeen worden gebruikt, namelijk RDF en LPG. Neptune ondersteunt beide modellen. Hierbij wordt SPARQL als querytaal gebruikt voor RDF en kunnen gebruikers Gremlin gebruiken voor LPG. Hoewel Gremlin bepaalde voordelen heeft, lopen gebruikers echter soms tegen problemen op. Gremlin is namelijk een imperatieve querytaal. Dat betekent dat, in tegenstelling tot bij declaratieve talen zoals SQL, Cypher en SPARQL, Gremlin gebruikers bij queries zowel aan moeten geven welke informatie moet worden opgehaald als hoe dat moet gebeuren. In dat opzicht lijkt Gremlin meer op een programmeertaal.

Tot nu toe waren Neptune gebruikers aangewezen op Gremlin wanneer ze aan de slag wilden met het LPG-model. Nu Amazon echter openCypher ondersteuning heeft toegevoegd, wordt werken met de LPG-engine in Neptune laagdrempeliger.

GQL: enkele querytaal

Afgezien van Amazon Neptune zijn ook andere RDF-aanbieders bezig met het toevoegen van openCypher ondersteuning. Het RDF-model zelf heeft inmiddels ook een update gekregen, RDF Star, waarmee LPG graphs gemodelleerd kunnen worden. Het uiteindelijke doel is echter om een enkel data model te creëren, dat met een enkele querytaal werkt. Hierbij zou GQL een belangrijke rol kunnen spelen. Deze nieuwe standaard voor graph querytalen heeft als doel om het huidige gefragmenteerde landschap te verenigen. De verwachting is dat GQL zal doen voor graph databases wat SQL ooit heeft gedaan voor relationele databases.

Tip: AWS maakt IoT SiteWise Edge algemeen beschikbaar