AWS maakt IoT SiteWise Edge algemeen beschikbaar

AWS gaat industriële bedrijven helpen bij het on-site verwerken van hun sensorgegevens. De techgigant lanceert hiervoor zijn oplossing IoT SiteWise Edge.

Veel industriële bedrijven gebruiken tegenwoordig data van vele sensors in hun machinepark voor analyse en het oplossen van problemen. Deze data wordt idealiter dicht bij de bron opgevangen en automatisch verwerkt in duidelijke informatie.

AWS wil helpen dit op een zo efficiënt mogelijke en snelle manier te doen en maakt daarvoor nu zijn oplossing IoT SiteWise Edge algemeen beschikbaar. De oplossing van de techgigant helpt industriële klanten vooral met het ‘logistiek’ organiseren van de gegevens uit de verschillende industriële apparatuur, het organiseren van deze data en het vervolgens streamen naar de diverse intelligente applicaties die bijvoorbeeld technische problemen ontdekken.

Concreet is IoT SiteWise Edge een on-premises aanwezige versie van de al bestaande cloudgebaseerde AWS IoT SiteWise-dienst. De tool laat klanten de gegevens van hun machinepark organiseren en verwerken op een on-premises SiteWise gateway met behulp van op AI gebaseerde IoT SiteWise asset-modellen. Deze gegevens kunnen dan worden afgelezen met dezelfde API’s die voor de cloudgebaseerde versie van IoT SiteWise worden gebruikt.

Functionaliteit

De on-premises versie beschikt over dezelfde functionaliteit als de cloudversie. IoT SiteWise Edge verzamelt sensorgegevens van verschillende industriële systemen, zelfs als de data in aparte formaten wordt opgeslagen.

Vervolgens kan de tool labels op de data ‘plakken’ om context te geven. Deze labels maken het voor analyticsapplicaties makkelijker de juiste brokjes informatie te vinden voor verwerking. De tool kan ook ruwe informatie bewerken, of verrijken met onder meer statistische gegevens, om deze voor analyse door andere applicaties geschikt te maken.

Uitrol op AWS Outposts en AWS Snow

Bedrijven kunnen IoT SiteWise Edge onder meer uitrollen op hun eventueel aanwezige AWS Outposts- en AWS Snow on-premises appliances. AWS Outposts biedt een on-premises versie van de AWS public cloudomgeving en de AWS Snow-appliances zorgen, naast analysticsfunctionaliteit, ervoor dat on-premises data naar de public cloud worden overgezet. De nu gelanceerde tool IoT SiteWise Edge draait ook op industriële computers van andere leveranciers die Linux als basis hebben.

Toepassingen

Volgens AWS is IoT SiteWise Edge onder meer geschikt voor het beschermen van bedrijven tegen het wegvallen van internetverbindingen. Mocht contact met machines via het internet worden verloren, dan is op locatie het altijd mogelijk de problemen te achterhalen en te repareren. Denk hierbij aan windparken die normaal alerts met informatie afgeven voor beheer op afstand, maar deze informatie ook on-site opslaan. Dit in het geval dat de remote verbinding wegvalt.

Ook in de maakindustrie kan AWS IoT SiteWise Edge makkelijk worden ingezet voor het aansturen van andere applicaties die de gezondheid en de status van het machinepark in de gaten houden.