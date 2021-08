Dataiku 4,6 miljard dollar waard na nieuwe investeringsronde

We volgen Dataiku inmiddels al een paar jaar. Het in 2013 opgerichte bedrijf richt zich op samenwerking rond data-science-projecten en groeit sinds de oprichting flink door. Daar horen op termijn de nodige investeringsronden bij. Vandaag maakt Dataiku de resultaten bekend van de Series E-ronde, vaak een van de laatste, zo niet de laatste voor een IPO. En die resultaten zijn behoorlijk indrukwekkend, met een totale investering van 400 miljoen dollar.

Een bedrijf zoals Dataiku speelt een belangrijke rol in dataprojecten. Een belangrijke reden hiervoor is dat Data Science Studio, het centrale platform van Dataiku, naast bestaande data science-initiatieven en – tools kan bestaan. Dat maakt het bij uitstek geschikt om relatief snel in een organisatie te integreren. Organisaties hoeven immers niet per se veel te veranderen in hun inrichting. Daarnaast kunnen allerlei typen medewerkers met het platform aan de slag. Het is er zeker niet alleen voor data scientists en data-analisten. Ook als business-analist moet je ermee overweg kunnen, is het idee. Democratiseren is dus het devies bij Dataiku.

Naast data speelt nog een andere belangrijke ‘trend’ een grote rol bij Dataiku, namelijk AI. En dan niet de voor eindgebruikers overdreven ingewikkelde versie ervan, maar wat het bedrijf zelf ‘Everyday AI’ noemt. Ook hier gaat het dus om democratiseren. Uiteindelijk draait het bij het bedrijf om het aanbieden van een end-to-end platform voor het ontwerpen, implementeren en beheren van AI- en analytics-toepassingen. Om het ‘Everyday AI’-gedeelte te kunnen leveren, biedt Dataiku onder andere vooraf gebouwde componenten. Daarnaast zorgt het platform waar mogelijk voor automatisering. Dit uiteraard eveneens om het niet ingewikkelder te maken dan nodig is. Tot slot heeft het bedrijf ook nog een deployment-pilaar, waarin zaken zoals governance en beheer een belangrijke rol spelen. Hiermee is het volgens Dataiku onder andere mogelijk om AI transparant in te zetten.

4,6 miljard dollar

Eerder dit jaar berichtten we al over een strategische investering vanuit Snowflake, of eigenlijk Snowflake Ventures. Snowflake Ventures heeft ook bijgedragen aan de Series E-ronde die Dataiku vandaag aankondigt. Deze stond onder leiding van Tiger Global en heeft een kapitaalinjectie van 400 miljoen dollar opgeleverd. Andere investeerders zijn ICONIQ Growth, CapitalG, FirstMark Capital, Battery Ventures en Dawn Capital. Dat waren al bestaande investeerders in Dataiku. Nieuwe investeerders zijn Insight Partners, Eurazeo, Lightrock en Datadog CEO Olivier Pomel.

Al met al zorgt de nieuwe kapitaalinjectie van 400 miljoen dollar ervoor dat Dataiku nu een waardering heeft van 4,6 miljard dollar. Op dit moment werken er meer dan 750 medewerkers voor het bedrijf. Met dit soort investeringen en marktwaardes zal het bedrijf nog behoorlijk wat mensen nodig hebben om de groeiambities bij te kunnen houden. Zoals aangegeven is vijf investeringsrondes vaak een punt waarop een beursgang oftewel IPO een gespreksonderwerp wordt. In de nabije toekomst zou Dataiku dus zomaar eens nog veel groter nieuws kunnen hebben.