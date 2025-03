Anthropic haalt 3,5 miljard dollar binnen met nieuwe financieringsronde

Anthropic is de nieuwste AI-speler die een gigantische som geld heeft binnengehaald om zijn AI-trainingsactiviteiten te ondersteunen. Het bedrijf heeft aangekondigd dat de nieuwste tranche in zijn Serie E-financieringsronde $3,5 miljard heeft opgeleverd van negen verschillende investeerders.

De leidende investeerder was Lightspeed Venture Partners, dat zelf $1 miljard inlegde. Dit blijkt uit een bericht van TheNextPlatform.

Het is interessant om te ontdekken hoe moeilijk het is om financiële informatie over startups te vinden, en hoe vaag bedrijven hierover kunnen zijn. Dit geldt zelfs bij het gebruik van platforms zoals Crunchbase, dat AI gebruikt om vragen over startups te beantwoorden.

Alle start-ups die zich voorbereiden op een beursgang zijn doodsbang om geassocieerd te worden met een zogenaamde down round. Daarbij is het opgehaalde bedrag lager dan in de vorige financieringsronde.

Hoeveel GPU-rekenkracht koopt Anthropic met die $3,5 miljard?

Een Microsoft Azure NDsr H100 v5-instantie bevat acht Nvidia Hopper H100 GPU’s, acht 400 Gb/sec InfiniBand-poorten. En daarnaast twee 48-core Sapphire Rapids Xeon 4-processors van Intel als host, met 2 TB geheugen en 28 TB opslag. Door dit te verkleinen naar één GPU, een dozijn CPU-kernen, 240 GB RAM en 3,5 TB flash-opslag, kom je op een basiseenheid van AI-rekenkracht. De on-demand prijs voor een volledige Azure H100-instantie is $98,32 per uur, wat neerkomt op $12,29 per uur voor één GPU. Met $3,5 miljard koop je zo’n 284,78 miljoen GPU-uren van H100-rekenkracht.

Overigens rekent Amazon Web Services exact hetzelfde tarief van $98,32 per uur voor een vergelijkbare p5.48xlarge-instantie met acht H100-GPU’s, al biedt AWS 800 Gb/sec netwerkcapaciteit en 30,7 TB flash-opslag.

Vijf financieringsrondes

In dat licht is het interessant te analyseren hoeveel geld Anthropic tot nu toe heeft opgehaald en wat de waardering van het bedrijf is. En hoeveel H100-equivalente GPU-uren dit alles waard is.

Dustin Moskovitz, medeoprichter van Facebook (nu Meta), en Jaan Tallinn, medeoprichter van Skype, behoorden tot de eerste investeerders in Anthropic en leidden ook de Serie A-ronde in mei 2021, waarin $124 miljoen werd opgehaald bij een waardering van $550 miljoen.

De Serie B-ronde in april 2022 bracht $580 miljoen op en werd geleid door niemand minder dan Sam Bankman-Fried en Caroline Ellison van FTX. De waardering was toen $4 miljard.

In mei 2023 werd $450 miljoen opgehaald in een Serie C-ronde onder leiding van Spark Capital. Google investeerde ook $2 miljard in 2023 om een belang van 10% in Anthropic te krijgen. Eind 2023 investeerde Amazon $4 miljard (uitbetaald in twee delen), waarmee de waardering begin 2024 op $18,1 miljard uitkwam.

In februari 2024 leidde Menlo Ventures een Serie D-ronde van $750 miljoen.

En nu, in maart 2025, is er de Serie E-financiering van $3,5 miljard onder leiding van Lightspeed, met bijdragen van Bessemer Venture Partners, Cisco Investments, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company, General Catalyst, Jane Street, Menlo Ventures en Salesforce Ventures. Daarnaast vond een afzonderlijke bedrijfsronde van $1 miljard plaats door Google enkele weken geleden en een secundaire markttransactie van $884 miljoen in mei 2025.

Dit alles betekent dat Anthropic in totaal $12,4 miljard ophaalde. Dit komt overeen met 1,009 miljard GPU-uren in de publieke cloud.

Na de Serie E-financiering heeft Anthropic een post-money waardering van $61,5 miljard. Niet slecht voor een bedrijf dat in 2023 ongeveer $100 miljoen omzet draaide, eind 2024 een omzet van $1 miljard haalde en in 2025 met ongeveer 30% per jaar groeit.