NXP steekt meer dan een miljard dollar in R&D-activiteiten in India

NXP is is van plan om meer dan 1 miljard dollar (ruim 900 miljoen euro) te investeren in India om daar bestaande R&D-activiteiten te verdubbelen. Dat wist CEO Kurt Sievers te melden tijdens een conferentie nabij New Delhi.

Sievers legde er vooral de nadruk op dat deze onderzoeksgelden zouden gaan naar terreinen waar NXP al samenwerkt met lokale industrieën, zoals de automotive-sector. NXP heeft al vier centra voor het ontwerp van halfgeleiders in India, waar het ongeveer 3.000 mensen aan het werk houdt.

India investeert flink

India wil graag zijn zijn capaciteit om chips te produceren uitbreiden en heeft een stimuleringspakket van 10 miljard dollar (ruim 9 miljard euro) uitgetrokken om zijn halfgeleiderindustrie aan te jagen. Het land hoopt in deze onzekere tijden op termijn de concurrentie aan te kunnen met chip-grootmacht Taiwan (en heel pessimistisch gesteld: in het slechtste geval een alternatief bieden). Tegen 2026 zou de Indiase halfgeleidermarkt 63 miljard dollar waard moeten zijn, is het streven.

Techgiganten als Nvidia en AMD hebben ook vastere voet aan de grond gekregen in India, stelt Reuters, dat de uitspraak van NXP-CEO Sievers optekende tijdens de lokale editie van Semicon, een beurs voor halfgeleiderfabrikanten, hun klanten, aanpalende industrieën en de gehele toeleveringsketen.

Tip: ‘Onbevreesd’ ManageEngine verovert de wereld graag op z’n eigen manier

Talent binnenshuis houden

De Indiase premier Narendra Modi benadrukte op het evenement dat 20 procent van het wereldwijde talent op het gebied van halfgeleiderontwerp uit India komt. Modi ziet graag dat die niet allemaal naar het buitenland vertrekken. Het land zou zo’n 85.000 technici en ingenieurs klaarstomen om de lokale industrie verder van de grond te krijgen. Eerder dit jaar keurde India de bouw goed van drie halfgeleiderfabrieken ter waarde van 15 miljard dollar, waaronder projecten van Tata Group en CG Power.

Andere opmerkelijke buitenlandse investeerders zijn onder andere de Amerikaanse geheugenchipmaker Micron, waarvan de 2,7 miljard dollar kostende test- en verpakkingseenheid in Gujarat naar verwachting 5.000 banen moet opleveren. Het eveneens Amerikaanse Applied Materials gaat een 400 miljoen dollar kostend engineeringcentrum in India opzetten.

Opmerkelijke uitspraak

De uitspraak van Sievers is opmerkelijk, omdat NXP in juli nog de meest dramatische omzetdaling in vier jaar moest slikken. Het bedrijf voorspelde voor het derde kwartaal eveneens een ondermaatse omzet. NXP-president en CEO Kurt Sievers noemde de afgelopen periode toen een ‘cyclische goot’, waarna ‘sequentiële groei’ plaats moet vinden. “We blijven managen wat we zelf in de hand hebben, waardoor NXP een veerkrachtige winstgevendheid en winst kan realiseren in een uitdagende vraagomgeving.”

Op de langere termijn zal de NXP-technologie steeds meer “Software-Defined Vehicles” aandrijven, waarbij voertuigen via allerlei sensoren en telemetrie hun bestuurders monitoren en assisteren.

Lees ook: NXP-cijfers stellen teleur: niet elke chipspeler doet goede zaken