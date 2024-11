Microsoft en BlackRock investeren 100 miljard dollar in AI-infrastructuur

Microsoft, investeerder BlackRock en AI-investeringsmaatschappij MGX uit Dubai investeren 100 miljard dollar in AI-datacenters. Dat gebeurt via het speciaal daarvoor opgerichte Global AI Infrastructure Investment Partnership (GAIIP).

Volgens de techgigant en beide investeringsmaatschappijen neemt de vraag naar AI-capaciteit wereldwijd flink toe. Dit zorgt ervoor dat ook de vraag toeneemt naar datacentercapaciteit voor het draaien van die workloads. Vooral omdat AI-taken als machine learning en deep learning vaak meer rekenkracht vergen dan traditionele datacenters op dit moment kunnen aanbieden.

Investeringen in datacentercapaciteit zijn belangrijk, vinden de partners binnen het GAIIP en slaan daarom de handen ineen. Hiervoor willen ze in eerste instantie 30 miljard dollar ophalen uit private investeringskapitaal van de deelnemers, rijke privépersonen en grote bedrijven. Uiteindelijk moet dit leiden tot het los krijgen van 100 miljard dollar aan investeringskapitaal.

AI-datacenters in de VS

De investeringen komen allereerst ten goede aan de bouw van nieuwe AI-datacenters in de VS. Dit om AI-innovatie en economische groei daar verder aan te jagen. De overige investeringen zullen plaatvinden in zogenoemde ‘partnerlanden’ van de VS.

Welke landen dit exact zijn, wordt niet medegedeeld, maar dit kan in de Verenigde Arabische Emiraten zijn, gezien de betrokkenheid van het Emiratische investeringsvehikel MGX.

Open architectuur en ecosysteem

Daarnaast wil het samenwerkingsverband werken aan een open architectuur en een breed ecosysteem voor AI-datacenters. Deze architectuur/ecosysteem-combi moet volledige en niet-exclusieve toegang geven tot de datacenteracapaciteit voor verschillende partners en bedrijven.

Inmiddels heeft Nvidia bevestigd het investeringsinitiatief en vooral het AI-ecosysteem te ondersteunen met onder meer zijn expertise in AI-datacenters en -fabrieken. Het GAIIP wil verder contacten leggen met andere belangrijke bedrijven uit de techindustrie om AI supply chains op te zetten voor zowel klanten als de techindustrie zelf.

