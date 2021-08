Enable U en JNet gaan samen verder

Enable U laat aan Techzine weten JNet over te nemen. De partijen willen zo een sterkere Nederlandse speler op het gebied van interconnectiviteitsdiensten en integratiesoftware vormen. Dit met een stevige positie in de publieke sector, het onderwijs, de gezondheidszorg, energie, telecom en finance.

Enable U geeft aan dat overheidsinstellingen, bedrijven en onderwijsinstellingen de afgelopen jaren hulp zochten bij het verbinden en integreren van systemen en applicaties, zowel legacy als modern. Voor ondersteuning acht Enable U een volgende stap cruciaal, waarbij integraties als dienst vanuit de cloud worden afgenomen. “Dan maakt iedereen gebruik van al bestaande koppelingen en worden nieuwe koppelingen gebouwd. En daar is schaalgrootte voor nodig. Een schaalgrootte die alleen bereikt kan worden als de huidige spelers in de integratiemarkt samenwerken. Daarom hebben Enable U en JNet besloten om als één bedrijf verder te gaan. Samen hebben we de kennis, de technologie en de schaalgrootte om organisaties veilig, snel en efficiënt te helpen bij het integreren van systemen”, aldus het bedrijf.

Verwachtingen

In de aankondiging spreekt Enable U dan ook over integratievraagstukken standaardiseren in aanpak, architectuur en levering. Dat maakt het voor de combinatie van Enable U met JNet mogelijk om schaalbare oplossingen te leveren. “Deze oplossingen hebben een kortere doorlooptijd, minder kosten en brengen een lager risico met zich mee.”

De partijen verwachten dat koppelingen sneller en gemakkelijker hergebruikt kunnen worden en nieuwe standaarden sneller en beter te ondersteunen zijn. Enable U en JNet bundelen ook de krachten voor het beheer van de koppelingen vanuit het integratieplatform, om hun dienstverlening te bevorderen.

“JNet is net als Enable U een echte integratiespecialist met een uitgebreide staat van dienst. Ze hebben met eigen middelen een bijzonder sterke positie binnen lokale overheden ontwikkeld. Het management hecht erg aan kwaliteit van dienstverlening en heeft diepe technische kennis. We passen perfect bij elkaar”, aldus Enable U-CEO Frank Arts.

