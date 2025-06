Bij Salesforce voert AI 30 procent van het werk uit: wat betekent het?

Minimaal dertig procent van het interne werk bij Salesforce wordt door AI uitgevoerd, stelt CEO Marc Benioff. Daarin maakt hij dezelfde schatting als zijn Microsoft-evenknie Satya Nadella en herhaalt hij een eerdere stelling.

Benioff schat in dat 30 tot 50 procent van het werk bij Salesforce door AI wordt uitgevoerd. De precieze taken verschillen, van software engineering tot werk bij de klantenservice. Bij Microsoft bleek in april dat er van een vergelijkbaar percentage AI sprake was: Nadella stelde destijds dat 30 procent van de huidige programmeercode vanuit Microsoft van een kunstmatige aard is. In oktober vorig jaar was CEO van Google Sundar Pichai een klein beetje conservatiever: 25 procent van de code zou tegenwoordig bij het bedrijf door AI zijn gegenereerd.

Definitie onbekend

Het is opvallend dat de schattingen zo vergelijkbaar zijn. Immers is niet helemaal duidelijk welke taken precies zijn geautomatiseerd, of dit direct tot banenverlies heeft geleid, en of men vooral vertrouwt op intern ontwikkelde tools of deze ook inkoopt. Wel is zeker dat Benioff AI al heeft aangewezen als vervanger van toekomstige vacatures. Opnieuw kwam daar eind vorig jaar 30 procent naar voren, deze keer als een schatting van de productiviteitsboost die software-engineers zouden ervaren dankzij AI.

De uitspraken van Benioff zijn niet alleen pocherij over de eigen efficiëntie of AI-capaciteiten. Hij lijkt op één lijn te zitten met zijn eigen Salesforce-collega’s. Een onderzoeksteam van het bedrijf voorspelde onlangs dat AI-agents dermate veel taken zullen automatiseren dat één op de vier werknemers anno 2025 een nieuwe baan zullen moeten vinden. Dat hoeft trouwens niet via een ontslagronde te gaan, ook al is dat de laatste paar jaar gemeengoed onder vrijwel alle grote techbedrijven. Immers verandert de rol van een IT’er nu eenmaal met de opkomst van een nieuwe technologie.

Voor Salesforce en andere partijen die zwaar op agentic AI mikken, wordt deze verschuiving een goudmijn. Hetzelfde onderzoek stelt dat de technologie tussen nu en 2027 een adoptiegroei meemaakt van 327 (!) procent. De productiviteitswinst: jawel, 30 procent.

Overal winst

Het Salesforce-onderzoek maakt tevens inzichtelijk waarom de uitleg van Benioff, Nadella en Pichai zo vaag zijn. De verwachting van HR-leiders is dat er een verweving plaatsvindt van menselijk en kunstmatig werk, waarbij werknemers geleidelijk digitale middelen taken laten overnemen. Als we terugkijken naar onderzoeken uit 2023, toen GenAI pas echt een bekende term werd, zagen we iets meer variëteit. Daar waar de meeste onderzoeken grofweg 10-30 procent aanhielden, waren er uitschieters zoals vanuit de Nielsen Norman Group met een verbluffende 66 procent aan productiviteitswinst. Die getallen zien we nu niet meer.

Waarschuwingen rondom culturele problemen en de juiste kadering van AI-taken bleken al in 2023 van essentieel belang. Let wel, dit was nog voordat agentic AI echt aan de man gebracht was, met AI-tooling die daadwerkelijk taken namens een gebruiker uitvoert. Toch is de puzzel nog niet gelegd: ook nu is duidelijk dat GenAI weliswaar personeel productiever maakt, maar ook demotiveert. Als deze trend van een slechte culturele adaptie doorzet, zou de productiviteitswinst zomaar weer weggestreept kunnen worden. Daarom zullen Benioff, Nadella en Pichai vooral moeten gaan letten op de 70 procent die níét te automatiseren is.