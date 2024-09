Linux Foundation en CNCF gaan de strijd verder aan met ‘patent trolls’

De Linux Foundation diept de bestaande samenwerking met Unified Patents uit, een ledenorganisatie die bedrijven bijstaat in gevechten tegen ‘patent trolls’. De Cloud Native Computing Foundation (CNCF) is nu tevens volwaardig partner in deze samenwerking. Broodnodig, aldus Mike Dolan van de Linux Foundation, want cloud-native applicaties zijn de nieuwe melkkoe voor dergelijke trollen die het octrooirecht misbruiken.

Door de samenwerking kunnen zowel leden van de Linux Foundation als CNCF, meer dan 1.300 bedrijven en organisaties, gebruik maken van de diensten van Unified Patents (UP). Mits ze lid worden uiteraard. Die diensten bestaan onder meer uit uitgebreide risico- en portfolioanalyses, waarmee UP bijvoorbeeld checkt of een open source-project het risico loopt slachtoffer te worden van een bekend patent dat wordt misbruikt. Het bedrijf of de organisatie achter het project kan vervolgens maatregelen nemen om een toekomstige aanklacht voor te blijven.

Deelname is mogelijk in verschillende rangen. Platinum-deelnemers krijgen toegang tot het PATROLL-programma waarmee UP (op verzoek) twijfelachtige patenten opspoort en probeert deze ongeldig te laten verklaren, als een soort premiejager. Een recent geval is bijvoorbeeld het aanvechten van een bepaald Kubernetes-patent. Dergelijke acties zetten niet meteen een streep door het patent, maar bouwen hier naartoe en geven getroffen partijen meer munitie in handen tijdens een eventuele gang naar de rechter.

Losslingerende patenten opkopen

Leden kunnen er ook voor kiezen dergelijke campagnes te sponsoren, een soort crowdsource-acties om gezamenlijk deze nogal eens voortslepende zaken financieel te ondersteunen. Het gebeurt ook dat UP losslingerende patenten opkoopt (die bijvoorbeeld voor de grijp liggen nadat de oorspronkelijke patenthouder failliet is gegaan) om te voorkomen dat ze in handen vallen van patent trolls. Unified Patents geeft zelf overigens geen juridisch advies.

Patent trolls, in Engelstalig juridisch jargon ook wel ‘non-practicing entities‘ ofwel NPE’s, zijn individuen of bedrijven die patenten hebben maar deze niet gebruiken voor het ontwikkelen van producten of diensten. In plaats daarvan klagen ze andere bedrijven aan die zogenaamd inbreuk zouden maken op deze patenten.

‘Zogenaamd’, omdat het, in de woorden van Mike Dolan van de Linux Foundation, meestal gaat om patenten die weinig om het lijf hebben. “De NPE’s kopen dergelijke patenten vaak op uit de boedel van failliete bedrijven. Ze hebben het idee achter dergelijke patenten dus niet eens zelf ontwikkeld.” Wat de patenten kwalitatief magertjes maakt, is dat ze in vage of erg algemene bewoordingen een bepaald idee omschrijven.

Geen zin in juridische procedures

Als een NPE een dergelijk patent opkoopt en een beetje z’n huiswerk doet, kan die altijd wel bedrijven vinden waarvan ze kunnen zeggen dat ze inbreuk maken op het patent. Of een dergelijke zaak ook echt kans maakt in de rechtbank is een tweede, maar veel bedrijven die het slachtoffer worden van zo’n patent troll hebben geen zin in voortslepende juridische procedures. En dus besluiten ze maar gewoon te betalen.

De kans is groot dat het idee of de technologie inmiddels gemeengoed is geworden, en het oorspronkelijke patent eigenlijk achterhaald is. Daarmee is de claim ook waardeloos, maar lang niet iedereen heeft een adem die lang genoeg is voor het aanvechten ervan. Bovendien is er altijd nog een kleine kans dat een rechtbank de claim ondanks alles tóch toewijst.

“Het komt lang niet altijd tot een rechtszaak”, vertelt Dolan ons, die als Senior Vice President en General Manager Projects and Legal namens de Linux Foundation optreedt als woordvoerder over de samenwerking met Unified Patents. “Een patent troll becijfert wat de kosten van een rechtszaak zouden zijn voor het bedrijf dat hij in het vizier heeft. Vaak eisen ze een bedrag dat daaraan gelijk is om de zaak buiten de rechtbank te houden.”

Advocatenleger

“Het kan zijn dat er dan nog wat onderhandeling plaatsvindt over de precieze hoogte van het bedrag”, vervolgt hij, “maar hoe dan ook zijn dit geen dingen waar je je als bedrijf mee bezig wilt houden. Het zijn vaak ook niet de grootste bedrijven die slachtoffer zijn van deze praktijken, juist kleinere ondernemingen zonder advocatenleger zijn kwetsbaar.”

Volgens Dolan kost het gevecht aangaan al snel een slordige 2 tot 3 miljoen dollar (1,8 tot 2,7 miljoen euro). Een zwak patent proactief uitschakelen –dus nog voordat het tot een rechtszaak komt– kost gemiddeld zo’n 400.000 dollar (ruim 360.000 euro). Ook niet goedkoop, maar stukken minder duur, zeker als meerdere schouders deze last dragen. Dit lukt volgens Dolan in 90 procent van de gevallen.

De samenwerking van de Linux Foundation met Unified Patents stamt uit 2019, met de oprichting van een Open Source Zone die zich specifiek richt op het beschermen van open source-projecten tegen patent trolls. Deze samenwerking is nu uitgediept en biedt meerdere niveaus van dienstverlening.

Consultancy en analyse

Platinum-leden krijgen de beschikking over het complete pakket aan support, waaronder de mogelijkheid bij te dragen aan het PATROLL-programma om misbruikte patenten actief uit te schakelen (en bijvoorbeeld naar keuze een premie te zetten op zo’n zwak patent). De hogere tiers geven ook recht op consultancy en analysetools. Alle leden krijgen inzicht in de laatste ontwikkelingen, standaarden en beleidswijzigingen en een risicoanalyse en mogen deelnemen aan evenementen, zoals het IP Forum in München.

Volgens Dolan komt de toetreding van CNCF tot volwaardig lid in dit programma niets te vroeg, omdat patent trolls volgens hem steeds vaker hun pijlen richten op projecten die hier aan raken, zoals Kubernetes en andere containerizering- en cloud native-technologie. “Je ziet dat de focus zich verplaatst van Linux-componenten en databases naar dit soort technologie.” Sommige patent trolls weten zelfs financiering los te krijgen voor hun ‘businessmodel’, dus samenwerken is het devies om voldoende financiële en organisatorische slagkracht te hebben tegen dergelijke partijen.

Mike Dolan, zelf advocaat en uit de VS afkomstig, geeft toe dat het merendeel van deze zaken in Amerika speelt. Toch zijn ook Europese partijen geregeld slachtoffer, al zegt hij niet te weten hoe vaak in verhouding met Amerikaanse bedrijven. “Maar bedenk dat het om componenten of technologieën gaat die overal in gebruik zijn. Dus ook al gaat het vaker om Amerikaanse spelers, in Europa kun je zeker het effect voelen.”

Lees ook: AWS draagt OpenSearch over aan de Linux Foundation