Met TruScale Backup with Veeam realiseren ze een “cloud-achtige ervaring on-premises” voor het beveiligen van workloads van bedrijven, ongeacht de locatie.

Lenovo en Veeam werken al langere tijd samen, maar gaan met een gerichte dienst bedrijven verder ondersteunen. Hiervoor combineren ze de Lenovo ThinkSystem-servers en -opslag en TruScale met de Veeam-oplossingen Backup & Replication en ONE. De combinatie moet leiden tot data protection as a service via een probleemloze on-premises of colocatie deployment. Dit om de hersteltijd bij een incident te verkorten, terwijl datasoevereiniteit behouden blijft.

“Organisaties lopen tegen veel uitdagingen aan wanneer zij hun infrastructuur snel moeten schalen. TruScale Backup met Veeam levert eenvoud. Niet alleen door minder IT-complexiteit, maar ook door te verzekeren dat data is beschermd en onder governance blijft, ongeacht waar het zich bevindt. Met dataprotectie en ransomwareherstel van Veeam kunnen onze gezamenlijke klanten hun tijd besteden aan het daadwerkelijk runnen van hun bedrijf”, aldus Chief Revenue Officer John Jester van Veeam.

Onderdelen TruScale Backup with Veeam

TruScale Backup with Veeam werd onthuld tijdens de gebruikersconferentie VeeamON. Het richt zich vooral op het beschermen van kritieke data van bedrijven. Daarnaast belooft het, wanneer een cyberaanval plaatsvindt, een veilig herstel van de gegevens. Hiervoor dienen bedrijven wel meerdere kopieën van backups te maken. Veeam geeft aan dat dit mogelijk is zonder dat bedrijven tegen aanvullende kosten aanlopen. Daarnaast verbetert TruScale Backup with Veeam de betrouwbaarheid van backups, door granulaire self-service virtuele machines en file recovery.

Veeam wil via de samenwerking met Lenovo de 3-2-1-1-0-strategie verder uitrollen. Deze strategie houdt in dat er drie kopieën van data zijn (3), met twee verschillende mediatypes (2) en op zijn minst één externe kopie (1). De laatste onderdelen van deze strategie bestaan uit een kopie die offline, air-gapped of immutable is (1) en geen fouten na geautomatiseerde backup testing (0). Deze laatste twee stappen positioneert Veeam als een Veeam-unieke aanpak binnen de algemene 3-2-1-strategie die de markt volgt.

