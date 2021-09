AWS breidt functionaliteit van AI-tool Amazon Comprehend uit

AWS heeft de functionaliteit van Amazon Comprehend uitgebreid. Met deze op AI gebaseerde tool kun je teksten doorzoeken en daar relevante informatie uithalen. De nieuwe functionaliteit zorgt ervoor dat de tool nu meer directe resultaten geeft. Ook is er meer mogelijk op het gebied van automatisering.

Voor het vinden van informatie uit in onder meer teksten heeft AWS al een tijdje de tool Amazon Comprehend beschikbaar. De op natural language processing gebaseerde tool gebruikt machine learning voor het identificeren van belangrijke elementen in data, zoals referenties naar taal, personen en locaties. Ook zorgt het ervoor dat teksten worden gerangschikt in relevante topics. Uiteindelijk kunnen klanten met de tool beter klantensentimenten ontdekken in gepubliceerde content en hierop inspelen.

Nieuwe functionaliteit

De nu toegevoegde functionaliteit kan nog meer aangepaste details halen uit het native format van documenten. Denk daarbij onder meer aan meer persoonlijk identificeerbare informatie, ‘entity extraction’, documentclassificaties en analyse van gevoelens van klanten. Vooral richten de nieuwe tools zich hierbij op het destilleren van deze informatie uit onder meer e-mail, paragrafen met veel tekst en social media feeds.

De nieuwe eigenschappen moeten klanten ook helpen met het vereenvoudigen van de verwerkingsprocessen binnen Amazon Comprehend. Deze waren, zo gaven klanten aan, tot nu toe vaak compex en tijdrovend. Word- en PDF-bestanden met veel tekst, lijstjes en bullet points hoeven nu niet meer te worden omgezet naar plain tekst. De tool doet zijn scan- en analysewerk nu direct vanuit deze bestanden, waardoor de eerder benodigde conversie naar plain tekst niet meer nodig is.

Wel restricties

Amazon Comprehend werkt wel alleen in bulkopdrachten. Het analyseren van een enkel bestand is niet mogelijk. De tool start met het scannen van 250 documenten en 100 aantekeningen voor het trainen van een model. Met Amazon Textract kunnen aangepaste hoeveelheden worden gescand en verwerkt, maar daar is een andere prijs voor, geeft AWS aan.

De tool is vooral geschikt voor bedrijven die grote hoeveelheden documenten in hun workflows integreren. Denk daarbij aan verzekeringsmaatschappijen, hypotheekverstrekkers en financiële dienstverleners.