Rubrik biedt ransomware-herstelgarantie

Rubrik biedt zijn klanten met de Ransoware Recovery Warranty de garantie dat hun data altijd beschikbaar en toegankelijk blijft wanneer zij het Rubrik Zero Trust Data Security-platform gebruiken.

Met de introductie van het garantiemodel wil Rubrik klanten ervan overtuigen dat zijn Rubrik Zero Trust Data Security-platform het beste platform is voor het beschermen van hun bedrijfsdata tegen hackaanvallen, in het bijzonder ransomware.

Met het garantiemodel, dat een waarde heeft van ruim 4,3 miljoen euro (5 miljoen dollar), geeft de datamanagement- en back-upspecialist klanten de zekerheid dat hun data beschikbaar blijft tijdens een ransomware-aanval en dat de bedrijfsgegevens kunnen worden teruggehaald.

Vooral voor bestaande Rubrik-klanten

De Ransomware Recovery Warranty is beschikbaar voor klanten die met Rubrik Enterprise Edition en Rubrik Customer Experience Manager (CEM) werken. Volgens de datamanagementspeler is dit vooral handig zodat zij hiervoor de best practices voor dataprotectie kunnen gebruiken. De complete combinatie van de oplossingen en de garantie moeten uiteindelijk tot een zeer hoge beveiligingsstandaard leiden.

Steeds meer garantieregelingen voor anti-ransomware

Rubrik is niet de eerste dataprotectie- of securityspecialist die met een garantie voor het tegengaan van ransomware komt. Eerder al maakte bijvoorbeeld Deep Instinct bekend met een garantieregeling voor ransomware te komen. Bedrijven die de geavanceerde preventieve securitytechnologie van deze specialist gebruiken, zijn met de regeling tot een maximum van 3 miljoen dollar tegen ransomware verzekerd. Mochten deze bedrijven toch door een ransomware-aanval worden getroffen, dan betaalt Deep Insticht de herstelrekening.