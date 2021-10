Datto brengt cloudbescherming voor Azure binnenkort naar Nederland

Datto onthult tijdens zijn jaarlijkse DattoCon-conferentie nieuwe producten waarmee Managed Service Providers (MSP’s) beter mkb’ers kunnen beveiligen. Zo is het van plan Continuity voor Microsoft Azure naar Nederland te brengen, zodat bedrijfsdata in de Microsoft-cloud beter te beschermen zijn.

Met Continuity voor Microsoft Azure kunnen MSP’s vanuit een portal de data van on premises- en Azure virtual machine-workloads beschermen. Ook moeten hiermee de risico’s van een enkele cloud worden beperkt, dankzij een secundaire replicatie naar de Datto Cloud. Continuity voor Microsoft Azure belooft tevens gemakkelijker herstel van datasets en workloads.

Volgens Datto hebben MSP’s een voorkeur voor de public cloud van Microsoft. Dat verklaart waarom het zich specifiek op deze cloud richt. In september bracht het dan ook Continuity voor Microsoft Azure uit in grote landen als de Verenigde Staten en Canada, maar eind dit jaar komt het product ook naar Nederland.

Threat Protection en Spam Filtering

Daarnaast komt Datto met SaaS Defense, de oplossing voorkomend uit het eerder dit jaar overgenomen BitDam. Hiermee krijgen MSP’s technologie in handen om proactief malware, phishing en business email compromise (BEC)-aanvallen te detecteren en voorkomen. In het bijzonder gaat het om aanvallen gericht op Microsoft Exchange, OneDrive, Sharepoint en Teams.

SaaS Defense maakt deel uit van de oplossing Datto SaaS Protection en detecteert zowel bekende als onbekende malwaredreigingen in Microsoft 365. Continue dreigingsmonitoring moet gemoedsrust bieden en tijd van technici besparen zonder dat er extra middelen of diepe securitytraining benodigd zijn. Het komt met rapportagemogelijkheden om duidelijk te maken waarom een dreiging als schadelijks is gemarkeerd, zonder een al te complexe scorematrix.

De integratie met SaaS Protection moet een meerlaagse beveilgingsaanpak bieden, als bescherming tegen permanent verlies van gegevens in de cloud. Dit bijvoorbeeld door fouten van gebruikers of ransomware.

