Datto neemt securitystartup BitDam over

Datto heeft onlangs de Israëlische threat detection-startup BitDam overgenomen. De overname past goed in de strategie van Datto.

Met de overname van de security startup, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Datto het BitDam ATP+-securityplatform in handen, dat zich richt op het beveiligen van cloudgebaseerde collaborationomgevingen binnen bedrijven. Denk daarbij vooral aan Microsoft 365 en Google Workspace. Het platform richt zich hierbij vooral op het voorkomen van ransomware-, phishing- en andere malware-aanvallen.

Functionaliteit BitDam ATP+-platform

Het cloudgebaseerde BitDam ATP+-platform gebruikt hiervoor zelfontwikkelde technologie om zero-daybedreigingen te stoppen. Hierbij wordt met nadruk gekeken naar die bedreigingen die gen overeenkomsten vertonen met al bekende malware signatures. Daarnaast worden ook proactief de mailboxen, chat clients en de cloud drives van medewerkers beschermd tegen malware en phishing.

Bedrijven kunnen het BitDam-platform via de Azure Marketplace op eenvoudige wijze integreren met Microsoft 365, OneDrive en Teams.

Meer aandacht voor security mkb

De overname van BitDam past in goed de strategie van Datto om meer securitydiensten, via MSP’s, voor het mkb te leveren. Recent lanceerde het al eigen functionaliteit voor het detecteren van ransomware met Ransomware Detection in de Datto RMM-oplossing. Samen met het platform van BitDam moeten straks ongeveer 17.000 MSP-partners hiermee de juiste tooling tegen deze bedreiging in handen krijgen. Zodat zij op hun beurt weer hun eigen klanten nog beter kunnen beschermen. Datto geeft aan dit erg belangrijk te vinden, nu het aantal securitybedreigingen die zich specifiek op mkb-ondernemingen richtten flink aan het toenemen is.

