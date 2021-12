Databricks komt met investeringsfonds Databricks Ventures

Databricks heeft de investeringstak Databricks Ventures opgericht. De investeringstak voert het beheer over het eveneens geïntroduceerde Lakehouse Fund. Dit fonds moet startups op het gebied van data en AI gaan ondersteunen.

Met de komst van de eigen investeringstak wil de data- en AI-specialist zich meer gaan richten op het uitbreiden van zijn ecosysteem, in het bijzonder voor zijn Lakehouse-oplossingen. Niet alleen moet het leiden tot meer oplossingen die op het Databricks-platform en open-sourceprojecten voortborduren, ook wil Databricks hiermee een betere samenwerking met productpartners bereiken. Dit moet leiden tot goede langetermijnrelaties waarvan beide partijen profiteren.

Databricks richt zijn investeringsvehikel op in een tijd dat het veel geld binnen heeft gehaald, dit jaar al 2,3 miljard euro (2,6 miljard dollar). Databricks Ventures krijgt geen kapitaallimiet, zo geeft de data- en AI-specialist aan.

Lakehouse Fund

Het eerste investeringsfonds dat Data Ventures ter beschikking stelt, is het Lakehouse Fund. Dit fonds is bedoeld voor in ontwikkeling zijnde startups die de lakehouse-architectuur van Databricks gebruiken voor het toepassen van data en AI.

Concreet krijgen de geselecteerde bedrijven naast financiering ook voordelen als exclusieve toegang tot de roadmap van de data- en AI-specialist, diepgaande technische integraties en ondersteuning bij het vermarkten van oplossingen.

De selectie van deze startups voor het Databricks-investeringsprogramma zal plaatsvinden met ‘echte’ investeringsrondes onder supervisie van bekende private investeringsmaatschappijen.