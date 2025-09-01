Vodafone lanceert circulair abonnement met afvalcompensatie

Vodafone Business introduceert het eerste Nederlandse zakelijke abonnement met gratis elektronische afvalcompensatie. Het ‘One for One’-programma recyclet voor elke Business Mobile Unlimited Bundle-gebruiker een oude telefoon in Ghana of Nigeria. De samenwerking met Closing the Loop moet verduurzaming laagdrempelig maken voor ondernemers.

John van Vianen, directeur Zakelijke Markt Vodafone Business, benadrukt dat ondernemers ondersteuning krijgen in zowel groei als duurzaam ondernemen. “Met het One for One-programma verminderen bedrijven hun e-waste zonder extra handelingen en leveren zij direct een positieve bijdrage aan milieu Ã©n lokale werkgelegenheid.”

Het programma geldt in eerste instantie voor klanten met een Business Mobile Unlimited Bundle. Voor consumenten worden verschillende opties aangeboden om een telefoon duurzaam langer te gebruiken, zoals via recyclingprogramma’s en refurbished toestellen.

Verbinding tussen lokaal en wereldwijd afvalprobleem

Wereldwijd groeit de berg elektronisch afval en slechts een klein deel wordt momenteel verantwoord gerecycled. “Deze samenwerking laat zien hoe we circulariteit kunnen integreren in bestaande diensten, en groene voordelen kunnen gebruiken om een propositie te versterken,” zegt Joost de Kluijver, medeoprichter van Closing the Loop.

VodafoneZiggo maakt het volgens De Kluijver eenvoudiger voor bedrijven om hun technologieverbruik te verduurzamen. Het programma verbindt lokale afvalproblemen met de wereldwijde vraag naar IT-producten en creÃ«ert daarmee commerciÃ«le kansen.

Automatische afvalcompensatie voor bedrijven

Zakelijke klanten nemen vanaf vandaag automatisch deel zodra zij het Business Mobile Unlimited Bundle-abonnement afsluiten. Voor iedere aansluiting wordt Ã©Ã©n afgedankt toestel ingezameld in een land zonder recyclingfaciliteiten. De telefoons worden verantwoord verwerkt, waardoor schadelijke stoffen niet in het milieu belanden.

Tegelijkertijd ontstaat lokaal betaald werk in gemeenschappen waar de toestellen worden opgehaald en verwerkt. Deelname verloopt volledig automatisch, zonder extra administratie of kosten voor bedrijven.

