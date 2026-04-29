NXP boekt recordwinst in Q1, koers schiet omhoog

NXP heeft het eerste kwartaal van 2026 afgesloten met een recordwinst. Het boekte 1,22 miljard dollar aan winst, meer dan het dubbele ten opzichte van een jaar eerder. De omzet groeide eveneens, namelijk met 12 procent, naar 3,18 miljard dollar. Alle vier de marktsegmenten lieten groei zien, met optimistische beleggers tot gevolg en een 14 procent groei in de waarde van het aandeel na het sluiten van de beurs.

De Eindhovense chipfabrikant overtrof de verwachtingen van Wall Street op zowel winst als omzet. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 3,05 dollar, tegenover een analistenverwachting van 2,98 dollar. President en CEO Rafael Sotomayor sprak van een “verbetering op brede basis” over alle vier de markten waarin NXP een rol speelt, het resultaat van “aanhoudende investering, gedisciplineerde executie en groeiende klantadoptie.”

Automoitive bleef veruit het grootste segment, met een omzetgroei van 6 procent naar 1,78 miljard dollar. Gecorrigeerd voor de eerder afgeronde verkoop van de MEMS-sensoractiviteiten, een deal die in februari werd afgerond voor 900 miljoen dollar, bedroeg de groei zelfs 10 procent. Sotomayor wees op versnelling van software-defined vehicle-programma’s bij klanten als aanjager, naast sterke vraag naar radar- en connectiviteitschips.

Industrial IoT als snelste groeier

De snelste groeier was Industrial IoT, met een omzetstijging van 24 procent naar 628 miljoen dollar. Sotomayor noemde industriële automation, datacenters en energieopslag als drijvende krachten, aangevuld met grote kansen om op termijn een rol van betekenis te spelen op het gebied van fysieke AI, ofwel slimme robotica. NXP versterkte zijn positie in dit segment eerder via de overname van Kinara, een fabrikant van NPU’s voor edge AI. Communications Infrastructure, het derde stukje in de NXP-puzzel, groeide 21 procent naar 380 miljoen dollar en Mobile steeg ten slotte 16 procent naar 391 miljoen dollar.

Opvallend is de opmars van NXP in de datacentermarkt. In heel 2025 genereerde het bedrijf circa 200 miljoen dollar aan datacenter-gerelateerde omzet, verdeeld over Industrial IoT en communicatie-infrastructuur. Sotomayor verwacht dat dit bedrag dit jaar doorgroeit naar meer dan 500 miljoen dollar. NXP richt zich daarbij op onder meer koeling, voeding en de softwarlaag voor het beheren van infrastructuur.

Verwachtingen voor Q2 ruim boven consensus

Voor het tweede kwartaal voorziet Sotomayor een omzet van circa 3,45 miljard dollar, wat een jaarlijkse groei van 18 procent zou betekenen. Veel beter dan wat drie maanden eerder het vooruitzicht was, aldus de CEO. Wall Street had gerekend op ‘slechts’ 3,27 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel wordt geraamd op 3,29 tot 3,72 dollar, eveneens ruim boven de consensus onder analisten van 3,21 dollar.