Delftse QuantWare haalt 152 miljoen op voor quantumchips

QuantWare uit Delft heeft een Series B-investeringsronde van 152 miljoen euro afgesloten. Het is de grootste Series B ooit voor een Nederlands deeptech bedrijf en de grootste private ronde ter wereld voor een start-up dat met quantumchips bezig is. Het geld gaat naar KiloFab, een nieuwe QPU-fabriek in Delft. Met een eigen ontwerp dat niet alle quantumdoorbraken voor zijn rekening neemt hoopt QuantWare de vooraanstaande leverancier van deze nieuwe soort processoren te worden.

QuantWare produceert commerciële quantumprocessoren (QPU’s) die van een zelf ontworpen architectuur gebruikmaken. Het bedrijf werd opgericht als spin-off van de TU Delft en QuTech en is binnen vijf jaar uitgegroeid tot de grootste commerciële QPU-leverancier ter wereld, met klanten in twintig landen. Het verschil met andere quantumspelers is dat QuantWare zich als fabless ontwerper enkel focust op de quantumchip als component, in tegenstelling tot partijen als IBM, Google en Rigetti die een ‘full-stack’ quantumoplossing najagen.

De ronde volgt op de lancering van VIO-40K, een modulaire architectuur en volgens QuantWare het fundament voor de krachtigste quantumchips ter wereld. Eerder haalde het bedrijf al een Series A-ronde van 20 miljoen euro op en lanceerde het samen met partners het eerste commercieel inzetbare Quantum Open Architecture-systeem in de VS.

KiloFab: eigen productiefaciliteit in Delft

Met het kapitaal bouwt QuantWare KiloFab, een productiefaciliteit in Delft voor de fabricage van VIO-40K QPUs. In december kondigde QuantWare dit al aan; de Series B financiert de verdere opschaling daarvan. KiloFab moet QuantWare de industriële productiecapaciteit geven om de wereldwijde markt te bedienen.

“Quantumcomputers gaan helpen de grootste uitdagingen van de mensheid op te lossen, maar wel alleen als ze gemaakt kunnen worden op industriële schaal. Dat is exact waar wij mee bezig zijn,” aldus CEO en medeoprichter Matthijs Rijlaarsdam.

Investeerders en internationaal bereik

De overtekende ronde trekt nieuwe namen aan: Intel Capital, In-Q-Tel en ETF Partners stappen in. Zij voegen zich bij bestaande investeerders FORWARD.one, Invest-NL Deep Tech Fonds, InnovationQuarter Capital, Ground State Ventures en Graduate Ventures.

QuantWare levert dus QPU’s op commerciële basis, maar de revolutie op het gebied van dergelijke processoren heeft nog niet plaatsgevonden. Om dat te verwezenlijken, is onderzoek nodig vanuit allerlei organisaties. Daarom levert QuantWare de hardware aan quantumcomputerbedrijven, nationale technologische instituten en grote techbedrijven.

Op den duur zouden gevestigde cloudspelers als Microsoft en Google Cloud met opvolgers van respectievelijk Majorana-1 en Willow een gooi kunnen doen naar die voorspelde quantumrevolutie. Een start-up in Delft probeert ze dus voor te zijn.