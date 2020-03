Docker wil meer problemen van ontwikkelaars oplossen

Docker heeft een nieuw strategisch plan uit de doeken gedaan. Het bedrijf wil zich met zijn diensten meer richting op het oplossen van problemen waar ontwikkelaars tegenaan lopen.

In gesprek met TechCrunch legt CEO Scott Johnston uit dat er bij Docker de afgelopen periode flink wat veranderingen plaatsvinden, iets waar nieuwe plannen en focuspunten bij horen. Hierbij werd er gekeken naar de oorspronkelijke focus, namelijk de ontwikkelaars, en de expertise in het containeriseren van software. Op basis daarvan besloot Docker dat het de complexiteit waar ontwikkelaars tegenaan lopen bij het bouwen, verschepen en draaien van cloud-native applicaties op wil lossen.

Drie focuspunten

Docker hoopt enerzijds de complexiteit door het groeiende aantal containers aan te pakken. Johnston noemt de container in de beginfase van de technologie magisch, maar doordat applicaties vandaag de dag soms uit honderden containers bestaan is het een lastig verhaal geworden. De tools Docker App en Docker Compose en integraties met software van derden moeten hier verandering in brengen.

Een ander probleem dat Docker constateert is een gefragmenteerde markt met ‘tool-silo’s’. Bedrijven maken gebruik van veel verschillende oplossingen om ontwikkelaars te ondersteunen, waardoor het beheer van deze ‘tool chain’ lastig zou kunnen zijn. Voor het beheer biedt Docker zodoende Docker Desktop en Docker hub, in combinatie met samenwerkingen met Git-repositories.

Tot slot moet Docker beter ondersteuning kunnen bieden bij het beheren van open source. Denk hierbij aan licensing, updates en patches.

Verschuivingen

De nieuwe strategie komt zoals gezegd voort uit de verschuivingen die er binnen Docker gaande zijn. Een aantal jaar geleden werd het als één van de meest veelbelovende bedrijven op het gebied van containerisering gezien, maar het had wat problemen met het commercialiseren van zijn technologie. Ook kwamen er andere technologieën voor containers op, die inmiddels behoorlijk populair zijn.

Eind vorig jaar werd zodoende de enterprise-tak verkocht en kreeg Docker een nieuwe CEO.