Ontwikkelaars klagen over prijsstructuur Google Antigravity

Ontwikkelaars die gebruikmaken van Googles AI-codetool Antigravity reageren kritisch op wijzigingen in de prijsstructuur van Googles AI-diensten. Volgens veel gebruikers zijn de beschikbare gebruikslimieten veranderd, waardoor het moeilijker wordt om met het platform te werken zonder extra kosten te maken.

Dit meldt The Register. Google maakte onlangs bekend dat het zijn AI-abonnementen aanpast om gebruikers meer flexibiliteit te geven in hoe zij AI-tools inzetten. In het vernieuwde model spelen zogenoemde AI-credits een centrale rol. Deze credits kunnen worden ingezet voor het gebruik van Antigravity. Abonnementen bevatten een aantal credits, terwijl extra credits afzonderlijk kunnen worden aangeschaft. Voor 25 dollar ontvangen gebruikers 2.500 credits. Hoeveel verbruik één credit precies vertegenwoordigt bij gebruik van Antigravity is niet duidelijk gespecificeerd.

De aankondiging leidde tot veel reacties op het Google AI for Developers-forum. Vooral gebruikers met een AI Pro-abonnement melden dat hun ervaring sterk is veranderd. Volgens de beschrijving van het abonnement krijgen gebruikers een ruime hoeveelheid gebruiksquota die regelmatig wordt vernieuwd totdat een wekelijkse limiet is bereikt. In de praktijk melden ontwikkelaars dat deze vernieuwing minder vaak plaatsvindt dan eerder.

Verschillende gebruikers geven aan dat hun beschikbare quota niet langer om de paar uur wordt aangevuld, maar pas na een week. Daardoor komen projecten tijdelijk stil te liggen tenzij zij extra credits aanschaffen of overstappen naar een duurder abonnement.

Antigravity ondersteunt meerdere grote taalmodellen. Het gaat onder meer om varianten van Google Gemini, maar ook om modellen van Anthropic en OpenAI. Het meest efficiënte en goedkoopste model binnen het aanbod is Gemini Flash, dat volgens Google bedoeld is voor lichtere toepassingen.

Abonnementen voor verschillende typen ontwikkelaars

Google positioneert het AI Pro-abonnement vooral voor hobbyisten, studenten en ontwikkelaars die voornamelijk vanuit hun ontwikkelomgeving werken. Voor intensiever professioneel gebruik verwijst het bedrijf naar het duurdere AI Ultra-abonnement, dat bijna 250 dollar per maand kost en bedoeld is voor toegang met hogere capaciteit tot complexere modellen.

Sommige ontwikkelaars houden hun gebruik nauwkeurig bij en stellen dat de limieten aanzienlijk zijn verlaagd. Waar eerder honderden miljoenen inputtokens per week mogelijk waren, melden zij nu dat de grens al wordt bereikt bij een fractie daarvan.

Antigravity werd in november 2025 als preview geïntroduceerd. Tijdens de lancering gaf Google geen duidelijke informatie over de uiteindelijke prijsstructuur. In plaats daarvan verwees het bedrijf naar zijn AI-abonnementen en beschreef het de beschikbare quota met algemene termen zonder concrete cijfers.

Klachten over onduidelijke limieten en onverwachte beperkingen circuleren al langer binnen de ontwikkelaarsgemeenschap. Sommige gebruikers geven aan dat hun workflows worden onderbroken door plotselinge quota-uitputting. Zij vragen Google om transparanter te zijn over hoe gebruikslimieten worden berekend en waarom beschikbare capaciteit soms sneller lijkt te verdwijnen dan verwacht.

De kostenstructuur van AI-diensten blijft een complex vraagstuk. Het draaien van grote taalmodellen vereist veel rekenkracht, terwijl het lastig te voorspellen is hoeveel resources een prompt verbruikt. Dat maakt het voor aanbieders moeilijk om stabiele prijsmodellen te hanteren.

Google heeft nog niet uitgebreid toegelicht wat de recente wijzigingen precies betekenen voor het gebruik van Antigravity. Ook blijft vooralsnog onduidelijk hoeveel verwerkingscapaciteit een AI-credit daadwerkelijk vertegenwoordigt binnen het platform.