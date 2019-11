Docker verkoopt enterprise-tak en wijst nieuwe CEO aan

Docker heeft de container-wereld flink verrast door zijn enterprise-tak te verkopen en een nieuwe CEO aan te wijzen. De nieuwe CEO is Scott Johnston, de voormalige head of product bij het bedrijf.

De enterprise-afdeling is vanaf nu in handen van Mirantis, aldus Docker in een persbericht. Hoeveel geld het bedrijf daarmee ophaalde, is onduidelijk. Wel laat de organisatie weten dat het 35 miljoen dollar (31 miljoen euro) heeft opgehaald aan nieuwe financiering. Die investeringen komen van Benchmark Capital en Insight Partners.

Dat geld is hard nodig. Begin oktober lekte een memo van toenmalig CEO Rob Bearden, waarin duidelijk werd dat het bedrijf geldproblemen heeft. Bearden zei in de memo al dat er actieve onderhandelingen waren met twee investeerders. Dat waren dus mogelijk Benchmark Capital en Insight partners.

Of de gesprekken over de verkoop van de enterprise-afdeling toen al liepen, is onduidelijk.

Herstructurering

De enterprise-afdeling van Docker verkoopt een suite aan commerciële producten met de naam Docker Enterprise. Daarin worden de ontwikkelingstools van het bedrijf gecombineerd met functies waarmee organisaties gecontaineriseerde applicaties kunnen beheren, beveiligen en monitoren.

“Na een doorgronde analyse met het managementteam en de raad van bestuur stelden we vast dat Docker twee erg verschillende bedrijven heeft: een actieve ontwikkelaarsafdeling en een groeiende enterprise-afdeling”, vertelt Bearden over de keuze om de enterprise-afdeling te verkopen.

“We ontdekten ook dat het product en de financiële modellen erg verschillend zijn. Dat leidde tot de beslissing om het bedrijf te herstructureren en de twee afdelingen te scheiden.”

Docker Enterprise blijft bestaan

De enterprise-afdeling heeft nu dus een nieuw thuis gevonden bij Mirantis, een open cloud-bedrijf.

Dat bedrijf zegt in een verklaring dat het platform blijft bestaan en de ontwikkeling hiervan doorgaat. Verder wil het met de enterprise-tak zijn doel om Kubernetes-as-a-Service te leveren met een consistente ervaring voor ontwikkelaars op iedere cloud- en on premise-infrastructuur versnellen.

“Docker Enterprise is het enige platform waarmee ontwikkelaars naadloos overal applicaties kunnen bouwen, delen en draaien – van de publieke cloud tot de hybride cloud tot de edge”, aldus Mirantis in een verklaring.

Nieuwe CEO

Het overgebleven deel van Docker krijgt dus een nieuwe CEO. Dat terwijl Bearden slechts zes maanden aan het roer heeft gestaan.

Onder de leiding van Johnston moet Docker zich gaan richten op de Desktop-tool, wat een lokale programmeertaal is ok gecontaineriseerde applicaties te maken. Daarnaast gaat het bedrijf zich richten op de marktplaats Docker Hub, waar kant-en-klare applicatie-componenten in staan.