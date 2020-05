Microsoft’s Visual Studio Online gaat verder als Codespaces

Microsoft heeft Visual Studio Online omgedoopt tot Visual Studio Codespaces. Ook worden de prijzen voor alle tiers halverwege mei verlaagd.

De reden voor de rebranding is omdat Microsoft het duidelijk wil maken dat het product meer is dan alleen een “editor in een browser”. Dit schreef Microsoft in een blogpost op 30 april. De nieuwe naam zal de komende weken en maanden worden doorgevoerd.

Microsoft verlaagt ook de prijzen voor Codespaces met ingang van 19 mei. “We willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot en gebruikmaken van Codespaces, vooral gezien de uitdagingen waar we momenteel allemaal voor staan.”

Het gebruik van Basic instances (2 cores, 4 GB RAM) daalt van 0,24 dollar naar 0,08 dollar per uur. Standaard (4 cores, 8 GB RAM) Linux instances dalen van 0,45 dollar naar 0,17 dollar per uur. En als laatste, kost Premium (8 cores, 16 GB RAM) binnenkort 0,34 dollar in plaats van 0,87 dollar per uur.

Codespaces heeft ook een opslagvergoeding van 0,0088 dollar per uur voor een 64 GB SSD, die tot op de seconde nauwkeurig wordt gefactureerd. Ontwikkelaars met een self-hosted omgeving kunnen elke machine registreren op Codespaces en deze gratis verbinden met VS Code of de browser-gebaseerde editor.

Visual Studio Online

Microsoft maakte de preview van Visual Studio Online in november van 2019 openbaar. Visual Studio Codespaces biedt beheerde, on-demand ontwikkelomgevingen die kunnen worden gebruikt voor langetermijnprojecten, voor het maken van prototypes van een nieuwe functie bijvoorbeeld, of voor kortetermijntaken zoals het beoordelen van pull requests.