Microsoft brengt .NET 10 en Visual Studio 2026 uit

Microsoft heeft versie 10 van het .NET Framework en Visual Studio 2026 uitgebracht. Beide zijn per direct beschikbaar en bieden naast bugfixes nieuwe functies voor ontwikkelaars. De releases focussen op prestaties, AI-integratie en een vernieuwde gebruikerservaring.

.NET 10 biedt betere ondersteuning voor AI. Een nieuw Agent Framework moet het makkelijker maken om met meerdere AI-modellen tegelijk te werken. Het framework moet ook snellere prestaties met zich meebrengen.

Agent Framework

Het nieuwe Microsoft Agent Framework combineert twee bestaande tools, Semantic Kernel en AutoGen, tot één framework. Hiermee kunnen ontwikkelaars AI-systemen bouwen waarbij meerdere agents samenwerken of taken achter elkaar uitvoeren.Het framework biedt verschillende werkwijzen. Agents kunnen parallel werken, taken overdragen aan elkaar of samenwerken via conversatie. Een manager kan ook een team van gespecialiseerde agents coördineren.

Ontwikkelaars kunnen snel starten met een nieuwe template voor ASP.NET Core. Deze maakt een Web API die agents host en beschikbaar stelt via HTTP-endpoints. Er is ook een testomgeving meegeleverd om agents te testen en te visualiseren.

Post-quantum

Daarnaast is er verbeterde ondersteuning voor post-quantum encryptie, bedoeld om bestand te zijn tegen quantumcomputers. Meer vendoren voegen dit de laatste tijd toe, zoals blijkt uit de updates die Red Hat gisteren aankondigde rondom OpenShift 4.20. Het gaat om een LTS-release die Microsoft drie jaar zal ondersteunen.

Visual Studio 2026 positioneert Microsoft als de eerste Intelligent Developer Environment. Daarmee krijgt IDE (Integrated Developer Environment) een nieuwe betekenis. AI-gedreven tools helpen in dat nieuwe stramien bij debuggen, performance profiling en het moderniseren van applicaties. Nieuwe C#- en C++-agents zijn daarnaast toegevoegd om ontwikkelaars bij te staan.

Snelheid en stabiliteit voorop

De verbeteringen van Visual Studio 2026 zijn ook soms vrij basaal. Zo laadt het nu aanzienlijk sneller dan zijn voorganger. Bij grote projecten zijn de zogeheten ‘hangs’ met meer dan 50 procent verminderd. De IDE reageert soepeler, ook tijdens het laden van third-party oplossingen. Microsoft claimt dat er 5.000 bugs zijn verholpen en 300 functiewensen zijn ingewilligd.

De nieuwe versie is vanaf nu te gebruiken voor abonnees. Een standalone-versie wordt op 1 december beschikbaar gesteld. Het aantal testers voor deze versie was groter dan bij eerdere releases.

Nieuwe architectuur

Een belangrijke wijziging is de ontkoppeling van de IDE en build tools. Voorheen waren .NET- en C++-compilers gekoppeld aan de Visual Studio-versie. Nu kunnen ontwikkelaars de IDE updaten zonder impact op hun toolchains.

Maandelijkse updates met nieuwe features en bugfixes zijn daarnaast nu in beperkte vorm beschikbaar. Voor vroege toegang tot nieuwe functies is er het Insiders Channel. Dit kan naast de stabiele versie geïnstalleerd worden.

De compatibiliteit met Visual Studio 2022 blijft behouden. Projecten en extensions werken direct in de nieuwe omgeving. Meer dan 4000 extensions uit de vorige versie zijn compatibel.

Moderniseren vereenvoudigd

GitHub Copilot helpt bij het upgraden naar .NET 10 en de nieuwste C++-build tools. De tool begeleidt het proces en zorgt dat ontwikkelaars snel kunnen profiteren van prestatieverbeteringen.

De nieuwe C++-mogelijkheden van GitHub Copilot zijn beschikbaar in een private preview. Voor abonnees activeert de licentie automatisch bij inloggen. Standalone-licenties zijn vanaf 1 december te verkrijgen via de Microsoft Store.