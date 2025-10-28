Visual Studio Copilot krijgt Agent Mode met planningsfunctie

GitHub Copilot in Visual Studio 2022 krijgt een Agent Mode met een ingebouwde planningsfunctie. Hiermee kan de AI-assistent complexe programmeertaken opdelen in behapbare stappen, die het vervolgens stap voor stap uitvoert. Microsoft belooft meer voorspelbaarheid en transparantie voor ontwikkelaars.

Simple prompts werken goed voor kleine aanpassingen, maar schieten tekort bij grotere projecten. Ontwikkelaars moesten tot nu toe instructies herschrijven en voortdurend bijsturen. Agent Mode biedt een oplossing door planning te introduceren.

Copilot creëert een plan dat je codebase onderzoekt, grote taken opsplitst en deze stap voor stap uitvoert. Het systeem past het plan tijdens het werk aan op basis van nieuwe context. Alles gebeurt in een markdown-bestand dat wordt opgeslagen in een tijdelijke map.

De functie is sinds Visual Studio 2022 versie 17.14 in publieke preview beschikbaar. Microsoft rolt het geleidelijk uit. Wie het nog niet heeft, kan het via Tools > Options > Copilot > Enable Planning inschakelen.

Transparante tool calls

Planning werkt met tool calls die elk complex verzoek op gestructureerde wijze afhandelen. Copilot bepaalt automatisch of een vraag een direct antwoord krijgt of planning vereist. Bij multi-step taken wordt een markdown-bestand aangemaakt met de taak, onderzoeksstappen en voortgangsupdates.

Tijdens het werk herziet Copilot het plan en past het aan op basis van nieuwe resultaten. Het systeem schrijft alles weg naar %TEMP%\VisualStudio\copilot-vs\. Wie het plan in meerdere threads wil hergebruiken, moet het handmatig aan de repository toevoegen.

Edits tijdens een lopende response nemen niet altijd direct effect. Ontwikkelaars moeten de response stoppen, het bestand of de prompt aanpassen en opnieuw starten. Microsoft onderzoekt hoe edits tijdens uitvoering soepeler kunnen verlopen.

