Microsoft Visual Studio Online nu beschikbaar als preview

Microsoft heeft Visual Studio Online gelanceerd als een openbare preview op de Ignite 2019-conferentie.

Visual Studio Online biedt beheerde, on-demand ontwikkelomgevingen die kunnen worden gebruikt voor langetermijnprojecten, voor het maken van prototypes van een nieuwe functie bijvoorbeeld, of voor kortetermijntaken zoals het beoordelen van pull requests.

Volgens een blogbericht van Nik Molnar van Microsoft kunnen gebruikers overal vandaan werken met omgevingen met behulp van Visual Studio Code, Visual Studio IDE, dat zich momenteel in een privé-preview bevindt, of de browsergebaseerde editor.

Visual Studio Online breidt Visual Studio Code Remote Development uit om beheerde ontwikkelomgevingen te bieden die op verzoek kunnen worden gecreëerd en overal toegankelijk zijn, zegt Molnar.

Ontworpen voor moderne werkplekken

Molnar belicht belangrijke trends die ertoe hebben geleid dat Visual Studio Online is geworden wat het is. Deze trends omvatten het feit dat meer teams op afstand worden ingezet, ontwikkelaars over grenzen heen werken in veel codebases, de computationele en data-workloads groeien, cloud native development en microservices groeien eveneens snel, en bovendien worden ontwikkelaars geconfronteerd met meer druk om de time-to-market te verkorten.

Molnar zegt: “Softwareontwikkelaars en het softwareontwikkelingsproces leven op de cutting edge van technologische trends.”

“We praten elke dag met ontwikkelaars en we hebben gehoord dat de verwachtingen voor innovatie in alle industrieën en sectoren blijven stijgen. We hebben ook duidelijke feedback gekregen over dat de samenloop van de huidige trends een nieuw soort ontwikkelingstools en -capaciteiten vereist”.

Microsoft heeft de nadruk gelegd op de belangrijkste diensten en scenario’s van Visual Studio Online. Dit omvat snelle onboarding voor een snellere configuratie, Azure-hosting voor schaalbaarheid en voorspelbare prijzen, debugging op afstand en ingebouwde samenwerking met onder andere IntelliCode en Live Share.

Molnar heeft ontwikkelaars uitgenodigd om de tool te proberen en feedback te delen. Visual Studio Code en de browser-gebaseerde versie zijn momenteel beschikbaar. Geïnteresseerden die geïnteresseerd zijn in Visual Studio IDE-ondersteuning en Windows-gebaseerde omgevingen kunnen zich via Microsoft aanmelden voor een privé-voorvertoning.