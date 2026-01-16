Microsoft brengt Copilot Studio-extensie voor VS Code uit

Microsoft heeft de Copilot Studio-extensie voor Visual Studio Code algemeen beschikbaar gemaakt. Ontwikkelaars kunnen AI-agents nu behandelen als software met versiecontrole, pull requests en geautomatiseerde deployments. De extensie integreert met GitHub Copilot voor snellere ontwikkeling.

Voor teams die agents bouwen in Copilot Studio was het tot nu toe lastig om dezelfde ontwikkelprocessen toe te passen als bij softwareontwikkeling. Wanneer agents groeien van simpele chatbots naar complexe systemen met tientallen topics en tools, wordt broncodebeheer, wijzigingsgeschiedenis en gecontroleerde deployments cruciaal. De VS Code-extensie brengt die workflow nu naar Copilot Studio.

De extensie ondersteunt een ontwikkelloop die natuurlijk aansluit bij bestaande software development lifecycle-processen. Ontwikkelaars kunnen een volledige agentdefinitie van Copilot Studio naar hun lokale machine klonen en vervolgens in YAML-formaat bewerken met syntax highlighting en IntelliSense. Wijzigingen aan topics, tools, triggers en kennisreferenties gebeuren lokaal met alle ergonomie die VS Code biedt.

Git-integratie en pull requests

De extensie biedt standaard Git-integratie voor versiebeheer. Teams kunnen wijzigingen reviewen via pull requests voordat ze worden doorgevoerd, zodat meerdere ontwikkelaars veilig samenwerken zonder elkaars werk te overschrijven. De extensie behandelt agents als code en integreert ze in de ontwikkelworkflow.

Na lokale wijzigingen kunnen teams een preview bekijken van wat er veranderd is, cloud- en lokale versies vergelijken en conflicten oplossen. Updates worden vervolgens gesynchroniseerd naar Copilot Studio om gedrag te testen. De extensie past in geautomatiseerde deployment-processen via standaard Git-workflows, waardoor agents door omgevingen heen kunnen worden verplaatst met dezelfde discipline als applicatiecode.

De extensie maakt het mogelijk om agents te bouwen met AI-hulp in dezelfde omgeving als waar code wordt geschreven. Ontwikkelaars kunnen GitHub Copilot, Claude Code of andere VS Code AI-assistenten gebruiken om nieuwe topics te draftten, tools bij te werken en problemen in agentdefinities snel op te lossen. Wijzigingen worden direct teruggesynchroniseerd naar Copilot Studio. Dat resulteert in een snellere inner loop met minder contextwisselingen.

De extensie is te installeren via de Visual Studio Marketplace en heeft inmiddels meer dan 13.000 downloads.

