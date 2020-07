Docker en Microsoft werken nauwer samen

Docker en Microsoft kondigen een verstevigde samenwerking aan, om te zorgen dat de oplossingen beter met elkaar integreren. Hierdoor moet het ontwikkelen van cloud-gebaseerde container applicaties vereenvoudigen.

Klanten van beide bedrijven kunnen rekenen op een integratie van de public cloud Microsoft Azure en de code editor Visual Code met Docker Desktop. Gebruikers kunnen via Docker CLI, de command-tool voor Docker-containers, inloggen bij Azure. Daardoor hoeven ze niet meer losse vensters te openen. Vervolgens kunnen ze bij de managed container hosting service Azure Container Instances, om binnen dezelfde interface een nieuwe Docker-container te creëren.

Grotere Docker-applicaties bestaan vaak uit meerdere losse containers. Om het overzichtelijk te houden heeft Microsoft in Docker Compose (de tool om multicontainer apps te bouwen) de mogelijkheid doorgevoerd om workloads direct te deployen op Azure Container Instances. Ook na het uitrollen van een app zou de nieuwe integratie voor een gemakkelijker proces moeten zorgen. In de tool zou het mogelijk zijn om direct een shell te openen in een interactieve modus, om vervolgens de logs van losse containers in te zien.

De betaversie van de integratie ging eind mei live, rond hetzelfde moment dat een nauwere samenwerking met Microsoft werd aangekondigd tijdens DockerCon. Daarvoor werkten de twee bedrijven ook al geregeld samen.

