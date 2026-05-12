Microsoft rekende op 92 miljard aan rendement uit OpenAI-deal

Microsoft verwachtte intern een rendement van circa 92 miljard dollar op zijn vroege investeringen in OpenAI. Dat detail kwam naar buiten tijdens de rechtszaak die Elon Musk voert tegen OpenAI en Microsoft in een federale rechtbank in Californië. Bloomberg meldt dat de verwachting stond opgenomen in interne planningsdocumenten uit 2023.

De documenten werden besproken tijdens een getuigenis van Microsoft-topman Satya Nadella (foto). Volgens hem nam Microsoft een aanzienlijk risico door al vroeg zwaar in OpenAI te investeren, op een moment dat nog onzeker was hoe snel generatieve AI commercieel zou doorbreken. Microsoft investeerde uiteindelijk ongeveer 13 miljard dollar in het AI-bedrijf achter ChatGPT.

Sindsdien is de waarde van OpenAI sterk opgelopen. Bloomberg schrijft dat de onderneming eind maart werd gewaardeerd op ongeveer 852 miljard dollar. Het belang van Microsoft vertegenwoordigt daardoor inmiddels een veel hogere waarde dan het oorspronkelijke investeringsbedrag.

Conflict over invloed Microsoft op OpenAI laait verder op

De onthulling kwam naar buiten tijdens het proces dat Elon Musk heeft aangespannen tegen OpenAI, medeoprichters Sam Altman en Greg Brockman en Microsoft. Musk stelt dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie heeft verlaten. Volgens hem was het bedrijf bedoeld als non-profitorganisatie die AI-technologie open en in het belang van de samenleving zou ontwikkelen. In plaats daarvan zou OpenAI volgens Musk zijn uitgegroeid tot een commercieel AI-bedrijf dat sterk afhankelijk is geworden van Microsoft.

Microsoft en OpenAI wijzen die beschuldigingen van de hand. Volgens beide bedrijven zijn de claims van Musk ongegrond en speelt concurrentie met zijn eigen AI-bedrijf xAI een belangrijke rol in het conflict.

De rechtszaak legt tegelijk bloot hoe complex de relatie tussen Microsoft en OpenAI inmiddels is geworden. Waar Microsoft aanvankelijk vooral investeerder en infrastructuurpartner was, concurreren beide bedrijven tegenwoordig ook op onderdelen van de AI-markt.

Uit eerdere berichtgeving bleek al dat Microsoft vorig jaar een belang van 27 procent kreeg in OpenAI als onderdeel van een herstructurering van het bedrijf. Daarmee groeide de samenwerking verder uit tot een van de meest invloedrijke partnerschappen in de huidige AI-sector.