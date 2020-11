.NET Core 3.1 komt naar Google Cloud Functions

Google brengt .NET Core 3.1 naar zijn Function as a Service-platform Cloud Functions. Door de integratie kunnen ontwikkelaars cloud functies schrijven met hun favoriete .NET Core 3.1-runtime.

Het idee van dit Function-as-a-Service-platform van Google is dat gebruikers een single-purpose stand-alone functie kunnen maken die op een event reageert, zonder hierbij een server- of runtime-omgeving te hoeven managen. Denk bijvoorbeeld aan serverless applicaties, of mobiele apps, real-time data processing-systemen, chatbots en virtuele assistenten. Kortom, een enorme verscheidenheid aan functies waar veel toekomst in zit.

.NET Core 3.1 in Google Cloud

Vandaar dat Google Cloud heeft besloten om .NET Core 3.1 aan het platform toe te voegen. Dit is gratis, werkt cross-platform en is open source op Windows, Mac en Linux. .NET wordt veel gebruikt, dus het is een welkome toevoeging. Je kunt het gebruiken om apps te maken die essentieel zijn voor je bedrijf, en met Google Cloud kun je de functie lanceren in een omgeving die je geheel onder controle hebt. Er zit zelfs toegang bij tot resources in een privé-VPC-netwerk.

De .NET-functies schalen bovendien mee op basis van wat je doet. Zo schrijf je gemakkelijk HTTP-functies om op HTTP-events te reageren en kun je CloudEvent-functies toeschrijven aan dingen die in de cloud gebeuren. Voor .NET kun je bijvoorbeeld Functions Framework for .NET gebruiken, een open source Functions-as-a-Service-dienst. Je kunt je functies daarmee lokaal ontwikkelen en laten draaien, voordat je ze aan Cloud Functions toevoegt.

Voorbeeld

Een voorbeeld van hoe je een HTTP-cloudfunctie schrijft vind je hieronder, met dank aan Google:

using Google.Cloud.Functions.Framework;

using Microsoft.AspNetCore.Http;

using System.Threading.Tasks;

namespace HelloWorld

{

public class Function : IHttpFunction

{

public async Task HandleAsync(HttpContext context)

{

await context.Response.WriteAsync(“Hello World!”);

}

}

}

Cloud Functions voor .NET zijn nu beschikbaar. Het is ook mogelijk om een gratis proefperiode te starten van Google Cloud Platform, mocht je hier nog geen gebruik van maken.