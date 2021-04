JetBrains lanceert cloudversie van CI/CD-dienst TeamCityCloud

JetBrains, een specialist op het gebied van DevOps-tools, heeft onlangs een cloudversie van zijn TeamCity CI/CD-tool gepresenteerd; TeamCityCloud.

De nu door JetBrains uitgebrachte beheerde clouddienst TeamCityCloud moet vooral die DevOps-specialisten helpen die zich niet willen bezighouden met het onderhouden en opschalen van een eigen infrastructuur voor CI/CD-tooling.

De cloudversie beschikt daarbij over vrijwel alle functionaliteit die de ‘normale’ versie TeamCity van JetBrains ook biedt. Het enige onderscheid tussen de offline en de cloud-gehoste versies zijn enkele administratieve tools. In de cloudversie worden deze nu geheel door JetBrains beheerd om ontwikkelaars te ontzorgen.

Integratie met bestaande tooling

TeamCityCloud integreert volledig met allerlei bestaande populaire tooling voor CI/CD. Denk daarbij aan tools voor onder meer development, test intelligence en eenvoudige configuratie. Dit werkt met de meest gangbare programmeertalen als .NET, Ruby, Go en Python, maar ook met containertoepassingen als kubectl en Docker of Helm.

De cloudversie laat ontwikkelaars ook hun CI/CD pipelines via een webgebaseerde gebruikersinterface configureren. Ook kunnen deze configuraties worden geprogrammeerd of geautomatiseerd via Kotlin. Deze tool kan pipelines van verschillende complexiteit en omvang afhandelen.

Ondersteuning Windows en Linux

TeamCityCloud wordt nu nog alleen ondersteund door Windows en Linux. In de nabije toekomst zal ook macOS worden ondersteund. Voor het gebruiken van TeamCityCloud moeten bedrijven de TeamCity Build Agent installeren en deze configureren als een self-hosted build agent.

Enterprise-versie

Een meer uitgebreide enterprise-versie van TeamCityCloud wordt aan het eind van dit jaar verwacht. Deze versie gaat meer plugins krijgen en klanten kunnen de tool met meer functionaliteit aanpassen aan de eigen wensen.

Tip: Progress onthult nieuwe connectors om DevOps-proces te verbeteren