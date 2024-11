JetBrains lanceert eigen AI-code assistent

JetBrains gaat de AI-mogelijkheden in zijn tools uitbreiden. Het lanceert een zelfontwikkelde AI-assistent die ontwikkelaars kan ondersteunen in het development-proces.

In versie 2024.3 van de JetBrains-tools zijn er twee verbeteringen die de aandacht verdienen. Deze verbeteringen geven ontwikkelaars meer inzicht in de IDE’s en geven verbeterde AI-ondersteuning in projecten.

De IDE’s van JetBrains geven voortaan de logical structure weer van de code. Ontwikkelaars krijgen daardoor meer inzicht in het project en kunnen meer structuur brengen in het oplossen van bugs in de projecten. JetBrains haalt voor de verbeteringen de K2-modus uit bèta.

Meer AI-ondersteuning

Verder zijn in de nieuwe versie van de AI Assistant noemenswaardige nieuwe LLM’s geïntegreerd. Het gaat om Gemini 1.5 Pro en Flash van Google. Ontwikkelaars kunnen er ook nog steeds voor kiezen om de chatbot te laten aansturen door OpenAI of door zelfontwikkelde modellen.

Naast een betere chatervaring, krijgen ontwikkelaars betere ondersteuning tijdens het schrijven van code. Dit gebeurt via het Mellum-model dat het bedrijf zelf ontwikkelde. De AI-tool ondersteunt vanuit de editor voor een zo natuurlijk mogelijke ervaring.

Mellum is sinds enkele weken beschikbaar. Dit LLM werd ontwikkeld om sneller en slimmer te werken met een AI-model dat rekening houdt met de context voor het genereren van AI-output. Het is bij JetBrains niet mogelijk een concurrerend LLM aan te spreken voor het aanvullen van code, de AI Assistant zal automatisch Mellum selecteren om deze taak uit te voeren.

