JetBrains lanceert AI-agent Junie voor programmeerhulp

JetBrains kondigt de lancering aan van zijn nieuwe AI-agent voor programmeerhulp Junie. Junie werkt binnen de JetBrains IDE’s en kan eenvoudige coderingstaken uitvoeren of helpen bij complexere taken in samenwerking met de ontwikkelaar.

Volgens Andrew Zakonov, productleider bij JetBrains, lost Junie al taken op die anders uren werk kosten. In een blogpost meldt hij dat dit te danken is aan de kracht van JetBrains IDE’s, gecombineerd met betrouwbare LLM’s.

Junie leert de stijl van de ontwikkelaar

Ontwikkelaars kunnen prompts delen met de agent, de resultaten beoordelen en indien nodig aanpassen. In de loop van de tijd leert Junie de context van de code en de voorkeuren en stijl van de ontwikkelaar. Dit resulteert volgens Zakonov in betere codekwaliteit en controle over hoe Junie taken uitvoert, waardoor betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.

Junie kan ook code en tests uitvoeren en de status van het project controleren nadat wijzigingen zijn aangebracht, om te verifiëren of alle tests zijn geslaagd. AI-gegenereerde code kan net zo gebrekkig zijn als code die door ontwikkelaars is geschreven. Zakonov legt uit dat Junie niet alleen de ontwikkeling versnelt maar ook de lat voor codekwaliteit hoger legt.

Junie gebruikt modellen van OpenAI en Anthropic

Volgens de SWEBench Verified-benchmark, die 500 ontwikkelaarstaken omvat, loste Junie 53,6% van de taken in één poging op. JetBrains geeft aan dat Junie niet lokaal draait, omdat het gebruikmaakt van modellen van OpenAI en Anthropic. Er is momenteel een wachtlijst voor het Early Access-programma. Aanvankelijk is Junie beschikbaar in IntelliJ IDEA Ultimate en PyCharm Professional, met ondersteuning voor WebStorm als volgende stap. Op dit moment is Junie alleen beschikbaar voor OS X en Linux.