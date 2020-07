Progress onthult nieuwe connectors om DevOps-proces te verbeteren

Progress heeft een nieuwe set dataconnectors onthuld om de integratie van analyse en rapportage binnen het DevOps-proces te verbeteren.

Progress heeft connectors voor GitHub, Jira en TeamCity onthuld. Dankzij deze nieuw connectors kunnen gebruikers een compleet beeld krijgen van het DevOps-proces, waardoor ze efficiënter zijn en beter kunnen presteren. Dit leidt tot een verbetering over de gehele levenscyclus van de softwareontwikkeling.

Voor DevOps is het vergaren van zoveel mogelijk data cruciaal. Denk hierbij aan analyses op het gebied van productiviteit, functionaliteit, kwaliteit en meer. Het is dan wel van belang dat deze data makkelijk te verkrijgen is.

“Wanneer deze data zich binnen afzonderlijke systemen en teams bevindt, is het niet eenvoudig om de algehele impact te meten en waar verbeteringen moeten worden aangebracht. Dit is waar tools voor dataconnectiviteit, zoals DataDirect, een enorme meerwaarde bieden en een cross-process weergave van data mogelijk maken die resulteert in betere besluitvorming”, zegt Stewart Bond, Research Director, Data Integration en Intelligence softwareonderzoek bij IDC.

Verbeterde prestaties

Data Direct en Progress bieden een oplossing aan meer dan 350 ISV’s en meer dan 10.000 bedrijven door het aanpakken van veel behoeften op het gebied van analyse, integratie en gegevensbeheer.

De nieuwe DevOps-connectors bieden verbeterde prestaties, betrouwbaarheid en veiligheidsnormen, inclusief:

Gebruik van SQL om toegang te krijgen tot uiteenlopende data; kennis van query-talen of eigen API’s is overbodig. Elk systeem wordt op dezelfde manier benaderd.

Hoge prestaties qua datadoorvoer en toegang tot big data; snelle toegang tot data en dit resulteert in minder vertraging als de data wordt geladen. Bovendien zijn er geen handmatige dataworkflows en dat verbetert de efficiëntie van het proces en de automatisering.

Security en ondersteuning; er is veel aandacht voor security, hotfix beleid, regelmatige updates en meer.

Tip: Progress heeft de ingrediënten voor soepele applicatieontwikkeling in huis