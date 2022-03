Microsoft introduceert definitieve release van TypeScript 4.6

Microsoft heeft TypeScript 4.6 definitief uitgebracht. De release brengt ten opzichte van de RC-versie nieuwe functionaliteit en lost een aantal problemen op.

Het oplossen van de problemen moet de prestaties van type-checking in sommige gevallen met drie procent verbeteren. Ook is een fout opgelost rondom het hebben van code bij de start van een zogenoemde ‘constructor’. In de nieuwe versie is het makkelijker gemaakt en is het mogelijk code te draaien voor ‘super()’terwijl programmeurs zich ervan verzekeren dat ‘super()’ op top-level plaatsvindt voordat hieraan wordt gerefereerd.

Nieuwe mogelijkheden

De nieuwe functionaliteit richt zich op de mogelijkheid een handtekening te verklaren met een rest-parameter waarvan het type een ‘discriminated union of tuples’ is. Dit geeft veranderingen voor het opstellen van strings. Ook is voor handtekeningen in te zoomen op parameters die van elkaar afhankelijk zijn.

Overige functionaliteit

Andere nieuwe functies zijn dat ‘object rests’ nu ‘unspreadable members’ van een algemeen object laten vallen. Verder ontvangen JavaScript-bestanden altijd grammaticale en bindende fouten. Geïnteresseerden kunnen hier meer over te weten komen in de eerste en tweede pull requests van deze versie.

Microsoft heeft inmiddels ook de eerste ideeën voor de komende versie van de programmeertaal, versie 4.7, gedeeld.