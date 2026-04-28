Microsoft schaalt Azure Local op naar soevereine cloud, of toch niet?

Geruime tijd is Microsoft zoekende naar de juiste invulling van het eigen soevereine cloudaanbod. In plaats van alleen een getemperde, gereguleerde public cloud-variant schaalt het bedrijf nu ook Azure Local op. Met eigen hardware kunnen organisaties nu veel verder opschalen dan voorheen, maar nog wel van Microsofts clouddiensten gebruikmaken. Heeft het zin als gulden middenweg voor soevereiniteit?

Azure Local was voorheen beperkt tot 16 nodes per cluster. Een enkele soevereine omgeving kan nu duizenden servers bevatten, ook al noemt Microsoft geen exact aantal. De uitbreiding is een duidelijke beweging in de richting van overheden, kritieke infrastructuur en organisaties in sterk gereguleerde sectoren. Zij zullen soevereiniteitseisen het sterkst voelen, al is het voor allerlei bedrijven wenselijk om de digitale autonomie te vergroten. De vraag is of Azure Local in opgeschaalde vorm daar het antwoord voor is.

Met de algemene beschikbaarheid van Azure Local in februari 2026 introduceerde Microsoft al offline operaties voor afgeschermde omgevingen. De aankondiging van gisteren voegt schaal toe, maar beperkingen inherent aan Azure Local blijven overeind. Denk aan het feit dat eigen hardware nog altijd nodig is, iets dat met de stap naar de cloud juist voorkomen wordt, en lang niet elke server is compatibel. Flexibiliteit rondom netwerkconfiguraties is gering, zeker na het opzetten van Azure Local, terwijl het beheer en de beschikbare applicaties beperking na beperking oplegt. Microsoft Fabric, Cosmos DB en de Azure OpenAI Service gelden als zeer belangrijke onderdelen voor AI-infrastructuur binnen het Azure-domein, maar zijn simpelweg niet beschikbaar voor deze nieuwe soevereine omgeving.

Disaggregeerde architectuur en nieuwe functies

Zie deze schaal van Microsoft Sovereign Private Cloud, zoals het genoemd wordt in de aankondiging, bovenal als een praktische uitbreiding van Azure Local. Het is feitelijk niet een aanbod als Microsoft Sovereign Cloud of AWS European Sovereign Cloud. Dit is niet een public cloud met private/soevereine restricties, maar een on-prem oplossing die breder inzetbaar wordt.

Dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft. Zo brengt de update een disaggregeerde architectuur waarbij compute- en opslagbronnen onafhankelijk van elkaar op te schalen zijn. SAN-opslagintegratie met partners als Dell Technologies, HPE, Lenovo en NetApp is nu algemeen beschikbaar nadat het in november vorig jaar als preview werd uitgebracht. Nieuw is ook dat Local Identity met Azure Key Vault nu GA is, waarmee de afhankelijkheid van Active Directory vervalt bij geïsoleerde deployments.

Intel Xeon 6-processors bieden de compute-basis met ingebouwde AI-support via Intel AMX. Microsoft ziet dit impliciet als een alternatief voor peperdure GPU-gebaseerde AI-infrastructuren. Zo kunnen organisaties AI-inferencing en data-intensieve analyses volledig binnen de eigen, soevereine infrastructuur uitvoeren.

Kadaster en AT&T als klanten

Het Nederlandse Kadaster gebruikt Azure Local om soevereine controle te houden over gevoelige overheidsdata. Maarten van der Tol, General Manager bij Kadaster, laat weten: “Als overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de meest gevoelige data van Nederland, hebben we infrastructuur nodig die ons volledige controle geeft over waar onze data staat en hoe die wordt beheerd. Azure Local is daarin een consistente basis geweest.”

Buiten Nederland zijn AT&T en het Italiaanse FiberCop twee andere klanten die Azure Local inzetten voor respectievelijk missiekritieke telecominfrastructuur en edge-locaties. Sovereign Private Cloud-deployments kunnen daarbij opschalen van een enkele node aan de rand tot grote enterprise-datacenters, op hardware die organisaties zelf bezitten.