Android maakt het later dit jaar mogelijk apps en bijbehorende data te archiveren, om meer ruimte voor opslag vrij te maken. Hiervoor brengt het Android-team de nieuwe 1.10-versie van de tool Bundletool uit voor ontwikkelaars.

Wanneer eindgebruikers meer opslag op hun Android-devices nodig hebben, moeten zij vaak apps weggooien. Dit betekent ook dat zij daarmee alle onderliggende data van hun device verwijderen. Dit is vervelend als zij op een later moment besluiten de apps weer te installeren.

De ontwikkelaars van Android hebben dit probleem aangepakt en Bundletool v1.10 gelanceerd. De tool zorgt ervoor dat wanneer eindgebruikers een app verwijderen voor meer opslagruimte, deze app op de achtergrond wordt gearchiveerd. Hierbij worden slechts bepaalde onderdelen van de app verwijderd in plaats van de hele app. Dit moet tot tijdelijk tot 60 procent meer app storage opleveren.

Wanneer eindgebruikers op een later moment besluiten de app opnieuw te installeren, wordt de gearchiveerde app hersteld naar de nieuwste versie die dan beschikbaar is. Inclusief alle eerder in de app aanwezige gebruikersdata.

Voordelen archiveringsfunctionaliteit

Volgens het Android-team profiteren zowel eindgebruikers als app-ontwikkelaars van de nieuwe functionaliteit. Eindgebruikers krijgen op deze manier makkelijker vrije ruimte op hun devices en kunnen hun apps en data sneller herstellen als zij de gearchiveerde apps reactiveren. Ontwikkelaars zien hierdoor minder uninstalls van hun applicaties.

Beschikbaarheid

De nieuwe functionaliteit komt voor ontwikkelaars beschikbaar in de tool App Bundles. Ontwikkelaars die de Gradle Plugin 7.3 gebruiken krijgen hiervoor de archived APK’s. Dit zijn kleinere APK’s die de gebruikersdata bewaren totdat de app volledig is hersteld.

De APK’s zijn beschikbaar via de Generated APKs API of vanuit de Play Console in de App Bundle Explorer. Eindgebruikers moeten nog wel even wachten op deze app-archiveringsfunctionaliteit. Voor hen komt deze pas in de loop van dit jaar beschikbaar.

