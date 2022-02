Eerste ontwikkelaarspreview Android 13 biedt securityupdates

Google heeft een eerste ontwikkelaarspreview van Android 13 uitgebracht. Het mobiele besturingssysteem heeft meer privacy- en securityverbeteringen gekregen.

Android 13 moet developers helpen bij de beveiliging en eindgebruikers meer privacymogelijkheden geven. De ontwikkeltools moeten het besturingssysteem meer finetunen.

De eerste securityfunctie die Google aan Android 13 toevoegt, is de komst van NEARBY_WIFI_DEVICES. Deze runtime-permissie staat applicaties toe andere devices op wifi-netwerken te vinden en daartoe toegang te vragen. Hiervoor is geen toestemming nodig van acces location-diensten. Voor ontwikkelaars zou deze functionaliteit handig zijn omdat Android een locatie kan bepalen op basis van wifi-hotspots in de naaste omgeving. De feature staat via ‘neverForLocation’-markering ook toe dat applicaties toegang vragen tot andere devices met inachtneming van de privacy van andere gebruikers.

Photo picker-functionaliteit voor meer privacy

Een andere feature is het nieuwe ‘photo picker’. Met deze functionaliteit is het mogelijk veel veiliger foto’s en video’s met iedere app op Android te delen, zonder dat deze app toegang vraagt tot alle foto’s en video’s op het device. Applicaties kunnen nu de photo picker-functionaliteit gebruiken om eindgebruikers zelf een enkele foto of video te laten selecteren. Dit verhoogt de privacy. Android heeft deze functionaliteit al voor documenten.

De nieuwe functionaliteit zal door Google, via updates van Google Play, ook naar devices worden gebracht die Android 11 of hoger draaien.

Updates van ontwikkeltooling

Ontwikkelaars krijgen nu tevens toegang tot de Quick Settings placement API voor het bouwen van apps met tile-configuraties. Dit moet het invoegen van op maat gemaakte tiles verder verbeteren.

Andere updates richten zich onder meer op taalpreferenties in een nieuwe platform API. Hierdoor kunnen individuele apps een taal kiezen die anders is dan de standaard ingestelde taal in Android. Ook krijgt de user interface snellere woordafbreuk. Dit moet teksten leesbaarder maken.

Daarnaast hebben de Android Core Libraries een update gekregen voor meer ondersteuning van Java 11. Via updates van Google Play worden toestellen met de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem meer compatibel met andere devices. Verder is Android 13 meer geoptimaliseerd voor andere form factors dan alleen smartphones. Dit komt doordat het mobiele besturingssysteem vaker door andere devices wordt gebruikt. Denk hierbij aan tablets, foldables en Chromebooks.

Beschikbaarheid

De preview is nu beschikbaar met complete instructies voor het draaien van Android 13 in een Android-emulator. Via een system image is de preview ook op smartphones te flashen. Een eerste echte stabiele versie van Android 13 wordt pas in juni dit jaar verwacht. De definitieve versie moet dan in juli uitkomen.