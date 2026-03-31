Vibe coding is in het vizier van Apple, dat app verwijdert

Apple scherpt zijn beleid rond vibe-coding apps verder aan. Het bedrijf heeft inmiddels een eerste app volledig uit de App Store verwijderd. De stap volgt op eerdere signalen dat Apple kritischer kijkt naar apps die dynamisch code genereren en uitvoeren.

Volgens berichtgeving van The Information, waarover 9to5Mac schrijft gaat het om de app Anything, die recent offline is gehaald vanwege overtreding van bestaande richtlijnen.

Eerder bleek al dat updates van diensten als Replit en Vibecode werden tegengehouden. Apple zou zich daarbij beroepen op regels die voorkomen dat apps hun functionaliteit aanpassen via externe of gedownloade code.

App Store blijft vasthouden aan gesloten app-omgeving

Volgens Apple zelf ligt het probleem niet bij het concept van vibe-coding, maar bij specifieke implementaties die in strijd zijn met de App Store-richtlijnen en de ontwikkelaarsvoorwaarden. De kern daarvan is dat apps zelfstandig moeten functioneren binnen hun eigen omgeving. Ze mogen geen code uitvoeren die hun gedrag of dat van andere apps verandert. Alleen in beperkte educatieve contexten wordt daar een uitzondering op gemaakt, mits de gebruiker volledige inzage en controle heeft over de broncode.

Daarnaast stelt Apple dat het gebruik van geïnterpreteerde code alleen is toegestaan wanneer dit de oorspronkelijke functie van een app niet verandert. Apps die zichzelf uitbreiden met nieuwe mogelijkheden buiten het oorspronkelijke doel vallen daarmee al snel buiten de regels.

De verwijdering van Anything lijkt een concreet voorbeeld van die strengere interpretatie. Opvallend is dat de ontwikkelaar juist probeerde tegemoet te komen aan Apples bezwaren. De app werd aangepast zodat gegenereerde toepassingen niet langer binnen de app zelf draaiden, maar via een browser werden bekeken. Toch werd de update afgewezen en de app volledig verwijderd, zo meldt The Information.

Waarom juist deze app als eerste is aangepakt, is niet duidelijk. Apple heeft geen verdere toelichting gegeven op het besluit. Tegelijkertijd zijn vergelijkbare apps voorlopig nog beschikbaar, wat erop wijst dat het beleid mogelijk per geval wordt toegepast.

De ontwikkeling onderstreept dat Apple de controle over wat er binnen apps gebeurt stevig in handen wil houden. Vooral toepassingen die buiten de traditionele reviewcyclus om nieuwe functionaliteit kunnen introduceren, liggen daarbij onder een vergrootglas. Voor ontwikkelaars van vibe-coding tools betekent dit dat zij hun werkwijze mogelijk moeten aanpassen om binnen de grenzen van het platform te blijven.