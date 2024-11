Google Developer Program zet nieuwe features achter betaalmuur

Google heeft voor het eigen Developer Program een betaalde Premium-tier gelanceerd. Deze versie biedt ontwikkelaars verschillende voordelen zoals toegang tot Google Cloud-experts, Google Cloud-credits en meer. In de EER, het VK en Zwitserland is het programma alleen toegankelijk voor zakelijke ontwikkelaars.

Google Cloud heeft onlangs aan zijn in juni dit jaar gelanceerde Google Developer Program een betaalde Premium-tier toegevoegd. Het Google Developer Program is in de kern een gratis ontwikkelprogramma waarbij ontwikkelaars toegang krijgen tot verschillende bronnen voor het bouwen van applicaties met de tools van de techgigant.

De Premium-tier kost 299 dollar per jaar. Deelnemers krijgen daarvoor wel veel terug. Zo zijn er meer features dan voor het standaard gratis programma. Extra voordelen voor ontwikkelaars zijn onder meer one-on-one gesprekken met Google Cloud-experts, toegang tot e-learningprogramma’s binnen Google’s eigen on-demand trainingsprogramma Google Cloud Skills Boost.

Deelnemers aan de betaalde tier binnen het ontwikkelprogramma krijgen daarnaast jaarlijks 500 dollar in Google Cloud credits, een certificatie-voucher en als bonus ook Google Cloud credits voor ontwikkelaars die een jaarlijkse Google Cloud-certificatie voltooien.

Gratis opties zijn er nog steeds, zoals door AI ondersteunde documentatie en coderingstools, eerste previews van nieuwe producten en workspaces in Google’s IDX app-ontwikkelplatform.

Alleen zakelijke gebruikers in EER-regio

Toch kent ook het Google Developer Program ook enkele beperkingen voor wie de kleine lettertjes leest. Het programma voor ontwikkelaars is in de Europese Economische Ruimte – de EU, Noorwegen en IJsland-, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland alleen toegankelijk voor zakelijke gebruikers. Dit betekent dat andere ontwikkelaars geen toegang hebben. Op vragen van TechCrunch hierover heeft Google nog niet gereageerd.

Hoewel de betaalde nieuwe Premium-tier van het Google Developer Program nu veel extra features kent, is het ook van plan voor alle deelnemers op termijn nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Wanneer deze precies komen, is niet bekend.

Rivalen hebben geen alternatief

De Premium-versie van het Google Developer Program is uniek vergeleken met de ontwikkelprogramma’s van andere hyperscalers als Microsoft en AWS. Beide aanbieders hebben niet een dergelijk zeer persoonlijk programma. Azure heeft betaalde opties voor het gratis Microsoft 365 Developer Program, maar die zijn voornamelijk op zakelijke eindgebruikers gericht. AWS heeft ook premium ondersteuningsprogramma’s, maar deze richten zich vooral op begeleiding bij het opstellen van architecturen en technische support.

