Google opent nieuw datacenter in Winschoten

Google heeft vandaag een nieuw datacenter in Winschoten geopend. De faciliteit moet bijdragen aan de vraag naar diensten als Google Cloud, Workspace en Zoeken. Het datacenter versterkt de Google Cloud-regio in Nederland en laat restwarmte terugvloeien naar het lokale warmtenet.

Het datacenter in Winschoten werd in december 2023 aangekondigd met een investering van 600 miljoen euro. Bijna twee jaar later is de faciliteit operationeel. Google startte de bouw in december 2023 en werkt inmiddels samen met 160 Nederlandse leveranciers, waarvan 77 in de provincie Groningen. De datacenters in Nederland, inclusief de locatie in Winschoten, bieden momenteel werk aan ongeveer 700 mensen in vaste en projectfuncties.

De nieuwe locatie versterkt de Google Cloud-regio in Nederland, onderdeel van het wereldwijde netwerk van 42 regio’s. “Een sterke digitale infrastructuur vormt de ruggengraat van onze economie en is cruciaal om de AI-ambities in Nederland te realiseren”, zegt Marco Ynema, datacenter lead van Google in Nederland.

Duurzaamheid centraal

Google behoort volgens eigen zeggen tot de meest energie-efficiënte datacenterbedrijven ter wereld. Het bedrijf streeft naar volledig CO2-vrije energie, 24/7. De locatie in Winschoten is uitgerust om restwarmte terug te geven aan het warmtenet voor lokale woningen, scholen of bedrijven. Het gebouw heeft zonnepanelen op het dak en maakt gebruik van geavanceerde luchtkoeling om het waterverbruik te beperken tot huishoudelijk gebruik.

Tot nu toe heeft Google meer dan 1 gigawatt aan schone energiecapaciteit in Nederland ondersteund. Dit jaar kondigde het een uniek stroomafnamecontract met Shell aan, waarmee voor het eerst de levensduur van een offshore windpark verlengd kon worden. Sinds 2010 heeft Google in Europa overeenkomsten gesloten die meer dan 4,5 gigawatt aan nieuwe schone energiecapaciteit ondersteunen.

In 2021 investeerde Google 45 miljoen euro in een waterzuiveringsinstallatie die water uit het Eemskanaal verwerkt en levert aan bedrijven in de Groningse havengebieden voor koeling, waaronder het datacenter in de Eemshaven.

Tip: Google stopt 600 miljoen in nieuw datacenter in Winschoten