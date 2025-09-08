Google zet Gemini grotendeels achter betaalmuur

Google heeft de mogelijkheden van Gemini Apps aanzienlijk uitgebreid met de uitbreiding van betaalde Google AI-abonnementen.

De upgrades zijn beschikbaar voor persoonlijke Google-accounts en worden aangeboden als onderdeel van bepaalde betaalde Google One-pakketten. Daarmee positioneert Google zijn AI-diensten nadrukkelijker richting consumenten die hogere limieten en meer geavanceerde functies nodig hebben.

Alleen gebruikers van achttien jaar en ouder komen in aanmerking en de uitgebreide Gemini-apps in Google AI Pro en Google AI Ultra zijn beschikbaar in meer dan 150 landen en regio’s. Voor zakelijke en onderwijsaccounts gelden aparte regels en andere abonnementsvormen.

Het verschil tussen gratis gebruik en de betaalde versies zit vooral in de schaalbaarheid. En in de functionaliteit. Gratis gebruikers van Gemini 2.5 Pro krijgen maximaal vijf prompts per dag, kunnen tot vijf Deep Research-rapporten genereren en dagelijks honderd afbeeldingen laten maken.

In Google AI Pro loopt het aantal prompts op tot honderd per dag, aangevuld met duizend afbeeldingen en twintig Deep Research-rapporten per dag. Ultra tilt dit naar vijfhonderd prompts, duizend afbeeldingen en tweehonderd rapporten per dag. Daarnaast wordt de contextgrootte vergroot van 32.000 tokens in de gratis variant naar één miljoen tokens in de Pro- en Ultra-abonnementen, waardoor complexere interacties en langere gesprekken mogelijk zijn.

Nieuwe functies

Naast hogere limieten introduceert Google functies die uitsluitend beschikbaar zijn voor betalende gebruikers. Ultra-abonnees krijgen toegang tot Deep Think. Dit is een experimentele optie die tot tien prompts per dag ondersteunt met een contextvenster van 192.000 tokens. Ook videoproductie wordt toegevoegd. Pro-gebruikers kunnen maximaal drie video’s per dag maken met Veo 3 Fast, terwijl Ultra-gebruikers vijf video’s per dag krijgen met de krachtigere Veo 3. Beide functies zijn nog in preview. Verder geeft Google betalende gebruikers prioriteit bij de uitrol van nieuwe functies, zodat zij als eerste met experimenten kunnen werken.

Ook de gratis versie van Gemini Apps kent duidelijke limieten. Google stelt die in om de prestaties voor alle gebruikers te waarborgen. Hoe snel iemand de limiet bereikt, hangt af van de lengte en complexiteit van prompts, de grootte van bestanden en de duur van gesprekken. De limieten worden regelmatig vernieuwd, zodat gebruikers hun interacties na verloop van tijd kunnen hervatten. Zodra iemand bijna tegen een limiet aanloopt verschijnt er een melding in de app.