Platform9 lanceert gratis Community Edition voor private cloud-ervaring

Platform9 heeft de Community Edition van Private Cloud Director uitgebracht. Deze gratis versie geeft virtualisatieprofessionals toegang tot de volledige functionaliteit voor omgevingen met één regio. Gebruikers kunnen kennismaken met wat het bedrijf omschrijft als ‘de eenvoudigste private cloud-ervaring in de branche’.

De lancering werd aangekondigd tijdens KubeCon + CloudNativeCon Europe, dat momenteel plaatsvindt. Met de Community Edition kunnen systeembeheerders die werken met virtualisatie op hun eigen tempo een private cloud-oplossing testen, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over plotselinge kosten of vervaldatums.

Vertrouwde omgeving met enterprise-functies

Platform9’s Private Cloud Director biedt virtualisatiebeheerders een herkenbare private cloud-ervaring voorzien van enterprise-grade functies. Gebruikers hebben toegang tot VM High Availability, Dynamic Resource Rebalancing, VM Live Migration, Distributed Virtual Switches en Software Defined Networking.

“Private Cloud Director Community Edition geeft virtualisatieprofessionals de kans om op hun eigen tempo kennis te maken met de eenvoudigste private cloud-ervaring in de branche. We kunnen niet wachten om te zien wat ze ermee gaan bouwen”, aldus Madhura Maskasky, medeoprichter en Chief Product Officer bij Platform9

Laagdrempelige installatie

Een belangrijk voordeel van de Community Edition is de eenvoudige implementatie. De software kan geïnstalleerd worden op bestaande x86-serverhardware of een VM met minimaal 32GB RAM en 12 CPU’s, waarbij verbinding wordt gemaakt met bestaande opslag en infrastructuur. De technologie achter de schermen is gebaseerd op het open source k3s-project, wat zorgt voor een lichtgewicht installatie-ervaring op een enkele node.

Gebruikers kunnen de Community Edition installeren op een enkele Ubuntu-machine, wat het ideaal maakt voor kleinschalige toepassingen zoals homelabs, test/dev-omgevingen en proof-of-concept labs. Voor gebruikers die de stap naar productie willen maken, adviseert Platform9 over te stappen naar de enterprise-versie, die wordt geleverd met 24/7 klantenondersteuning.

Tip: Kubernetes-clusters geteisterd door ‘IngressNightmare’