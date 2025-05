HPE voegt Morpheus VM Essentials toe aan private cloud-portfolio en introduceert standalone versie

HPE kondigt een uitbreiding aan van zijn private cloud-portfolio met de toevoeging van HPE Morpheus VM Essential en Morpheus Enterprise Software. Deze software vereenvoudigt het beheer van virtual machines en biedt een unified cloud management-oplossing. HPE combineert de software met hun private cloud-oplossingen om klanten meer flexibiliteit, lagere kosten en betere prestaties te bieden. Daarnaast is de software ook als standalone-versie beschikbaar.

Hewlett Packard Enterprise heeft vandaag een belangrijke stap gezet in het overnemen van VMware’s marktaandeel. Het HPE private cloud-portfolio is nu voorzien van een integratie met de HPE Morpheus Software. Deze toevoeging volgt op de overname van Morpheus Data in augustus vorig jaar en vormt een logische voortzetting van HPE’s strategie om organisaties te helpen bij het moderniseren van hun hybride IT-omgevingen.

Kostenbesparingen en flexibiliteit met HPE Morpheus VM Essentials

De introductie van HPE Morpheus VM Essentials binnen HPE Private Cloud Business Edition is een grote stap. Deze software maakt het mogelijk om licentiekosten voor virtual machines met wel 90 procent te verlagen. Dankzij multi-hypervisor ondersteuning en een self-service cloud omgeving kunnen organisaties eenvoudig hun VM’s migreren. De kostenbesparing is op basis van wat organisaties nu betalen voor hun bestaande VM-infrastructuur bij andere aanbieders, daarmee doelt HPE vooral op VMware-klanten.

De keuze voor de ontwikkeling van een eigen virtualisatie-oplossing was best verrassend. Na de overname van VMware door Broadcom zijn veel organisaties op zoek naar alternatieven vanwege nieuwe voorwaarden en hogere prijzen. Dat HPE hierop zou inspelen was niet verwacht, maar het bedrijf maakte een zeer strategische keuze die enorm goed lijkt uit te te pakken.

Fidelma Russo, Executive Vice President en General Manager of Hybrid Cloud en CTO bij HPE, licht toe: “Enterprises bevinden zich op een cruciaal moment in IT-modernisering waarbij ze toenemende beheercomplexiteit en stijgende virtualisatiekosten moeten aanpakken om investeringen vrij te maken voor kerngroeigebieden. Wij zijn de leider in disaggregated infrastructure en onze private cloud combineert dat leiderschap met nieuwe software voor unified virtualization en cloud management.”

HPE Morpheus Software-familie nu algemeen beschikbaar

De complete HPE Morpheus Software-familie is nu algemeen beschikbaar en bestaat uit twee hoofdcomponenten:

HPE Morpheus VM Essentials: gericht op virtuele workloads (VM’s) en met een per-socket licentiemodel om de (total cost of ownership) TCO te verlagen. HPE Morpheus Enterprise Software: biedt unified cloud management en maakt het mogelijk om virtuele machines, containers en third-party runtimes te beheren op bare metal, on-premises en in de publieke cloud.

Een belangrijk aspect van HPE Morpheus Enterprise is dat het hardware-agnostisch is en als standalone software kan draaien. Het is gevalideerd voor gebruik op Dell PowerEdge servers en NetApp AFF arrays, naast HPE’s eigen ProLiant servers. Deze universele compatibiliteit is een strategische zet van HPE, die aansluit bij de trend dat organisaties zoeken naar flexibiliteit in hun hypervisor-keuze.

Integratie met HPE hardware voor optimale prestaties

HPE heeft de Morpheus Software daarnaast volledig geïntegreerd met eigen hardware-oplossingen. De combinatie van VM Essentials met HPE Aruba Networking CX 10000 levert volgens HPE een TCO-verlaging tot 48 procent, een prestatiewinst tot 10x en verbeterde beveiliging door microsegmentatie en DPU-acceleratie.

Daarnaast is er integratie met HPE Alletra Storage MP B10000, wat eenvoudig en gedetailleerd storage management mogelijk maakt binnen de Morpheus-oplossing. Daarmee ondersteunt HPE vrijwel alle serverhardware die organisaties bezitten, maar biedt het ook volledig geïntegreerde oplossingen die verder gaan dan enkel virtualisatie.

Enterprise-grade oplossing moet helpen bij modernisering virtualisatie

Om klanten te helpen bij de overstap naar deze nieuwe oplossing, introduceert HPE nieuwe Cloud Platform Services met de naam Virtualization Modernization. Deze oplossing biedt een assessment en een end-to-end proces voor het creëren van landing zones om VM’s eenvoudig te migreren. Ook biedt het ondersteuning bij het replatformen van workloads en data migraties. Dit is voornamelijk interessant voor hele grote organisatie met complexe virtualisatie omgevingen.

HPE heeft de laatste jaren sterk ingezet op het ontwikkelen van private cloud-oplossingen voor verschillende workloads, waaronder recent ook specifieke AI-workloads. De toevoeging van Morpheus Software past in dit bredere portfolio en met de enterprise editie biedt het klanten de mogelijkheid om binnen de HPE-omgeving hun volledige hybride cloud te beheren.

Beschikbaarheid

HPE Private Cloud Business Edition met HPE Morpheus VM Essentials is vanaf nu beschikbaar. Nieuwe Business Edition-systemen met HPE SimpliVity zullen in het derde kwartaal van 2025 beschikbaar komen. De HPE Morpheus Software-integratie voor HPE Alletra Storage MP B10000 is direct beschikbaar en in juni volgt de integratie met de HPE Aruba Networking CX 10000. HPE Morpheus Enterprise Software is als standalone software nu al verkrijgbaar.

Met deze uitbreidingen positioneert HPE zich sterker in de markt voor private cloud-oplossingen en biedt het een serieus alternatief voor organisaties die hun virtualisatie-strategie willen herzien na de VMware overname door Broadcom.