HPE bouwt private cloud en enorm tijdelijk netwerk bij Ryder Cup

De Ryder Cup op Bethpage Black, in de buurt van New York, was een memorabele editie van het tweejaarlijkse golftoernooi tussen spelers uit de Verenigde Staten en Europa. Europa won, President Trump kwam langs (en liet Airforce One een fly-by doen over het golfterrein) en Amerikaanse toeschouwers misdroegen zich richting de Europese spelers. Voor ons was het echter vooral interessant omdat we, op uitnodiging van HPE, een kijkje achter de schermen kregen. We zagen een zeer uitgebreid (tijdelijk) netwerk en voor het eerst een voorbeeld van de nieuwe HPE Private Cloud AI-stack.

Een golfterrein is van zichzelf al geen eenvoudige omgeving om een goede infrastructuur in aan te leggen. De afstanden zijn doorgaans groot, dus er moet veel glasvezel gelegd worden om overal te kunnen komen. Daarnaast moeten er ook behoorlijk wat access points opgehangen worden om volledige dekking te bieden. Of er moet een combinatie van access points en Private 5G aangelegd worden.

Bethpage Black is een extreem uitdagende baan voor de spelers, maar als er tijdens een golftoernooi ook nog eens 50.000 bezoekers per dag verwacht worden, zoals het geval was, is de uitdaging voor HPE ook zonder meer groot.

HPE heeft al sinds 2018 een partnership met de Ryder Cup voor de wedstrijden in Europa (in 2018 in Parijs, in 2023 in Rome). Voor de Amerikaanse edities van de Ryder Cup (de laatste was in 2021 in Whistling Straits, Wisconsin) werd het netwerk altijd aangelegd door Cisco. HPE Aruba Networking heeft dat dus vanaf deze editie vervangen, iets waar James Robertson, Industry Strategy CTO bij HPE en voornaamste woordvoerder tijdens ons bezoek, maar wat graag de nadruk op legt.

“Een van de grootste tijdelijke netwerken ter wereld”

Bethpage Black is groot. Zo groot zelfs, dat Robertson wel durft te stellen dat het netwerk dat HPE Aruba Networking er heeft aangelegd “waarschijnlijk een van de grootste tijdelijke netwerken ter wereld is, zo niet het grootste.”

Zelf claimt Robertson en HPE dat het een oppervlakte is van 1500 acres (ruim 6 vierkante kilometer). Dat klopt bij nadere inspectie waarschijnlijk niet helemaal. 1500 acres is de oppervlakte van Bethpage State Park, de naam van het volledige terrein. Dat heeft vijf banen. Naast de zwarte baan, is er ook nog geel, groen, rood en blauw. Op die andere banen komt de wedstrijd niet. Daar hoeft dus ook geen tijdelijk netwerk aangelegd te worden.

Het mag dan wellicht geen zes vierkante kilometer zijn, de tijdelijke infrastructuur op Bethpage Black is nog altijd indrukwekkend te noemen. We zetten de apparatuur die HPE inzet even onder elkaar:

170 CX switches

650 Wi-Fi 6E access points

25 UXI-sensors

3-node Private 5G-netwerk

67 camera’s

Om alles met elkaar te kunnen verbinden heeft de integrator waar HPE mee samenwerkt tijdens de Ryder Cup, Safari Solutions, een tijdelijk glasvezelnetwerk aangelegd. De glasvezelkabels zijn niet ingegraven, maar lopen bovengronds. Dit zijn uiteraard versterkte kabels die tegen een stootje kunnen. Er komen er twee uit de tijdelijke controlekamer, waarbij er eentje linksaf gaat en eentje linksaf. De ene zorgt voor connectiviteit met de ene helft van de baan, de andere voor de andere.

Over zaken zoals failover en redundantie horen we verschillende verhalen tijdens ons bezoek. Jeff Weaver, Wireless CTO van HPE gaf aan dat er geen redundantie ingebouwd was in de glasvezelverbindingen. Toen we echter nog eens doorvroegen bij de persoon die ons in de servertrailer liet kijken, gaf deze persoon aan dat het geheel wel degelijk in een ring-topologie is aangelegd. Dat betekent dat er toch enige mate van redundantie is ingebouwd.

In de rest van de infrastructuur zien we eveneens de nodige redundantie. De locatie zelf beschikt over twee WAN-glasvezelaansluitingen van 10G. Daarnaast staan er twee identieke racks in de servertrailer. Een Worker en een Control rack. Ook daar is er dus sprake van redundancy en failover.

Het geheel wordt beheerd vanuit HPE Aruba Networking Central. Met uitzondering van de camera’s en de glasvezelkabels komt alles uit de fabrieken van HPE zelf. De camera’s worden aangeduid als ‘AI-enabled’, maar als we doorvragen blijkt het om vrij standaard camera’s te gaan. De AI-component zit niet in de camera’s zelf. Die leveren de beelden, waarna AI er binnen de omgeving van HPE inzichten en dergelijke uithaalt.

Opvallend is dat er overal paartjes gemaakt zijn van camera’s en access points. Dat is niet toevallig gedaan. Het is zo eenvoudiger om alles van stroom te voorzien. Daarnaast dient de output van de camera in feite ook als input voor het access point. Dat wil zeggen, als het duidelijk is dat er veel mensen zijn, moet er eventueel opgeschaald worden door het access point.

De topologie van de netwerkomgeving die Safari Solutions heeft gebouwd

Private 5G

Vergeleken met de Ryder Cup in Rome, zijn er de nodige veranderingen. Zo is er nu voor Wi-Fi 6E (met de extra 6GHz-band) gekozen in plaats van Wi-Fi 6. Voor Wi-Fi 7 kwam deze editie van de Ryder Cup nog te vroeg qua leverbaarheid van die access points, horen we van Robertson.

Verder speelt ook 5G een andere rol. In Rome moest veel verkeer via een lokale mobiele provider lopen, omdat het daar niet eenvoudig was om glasvezel aan te leggen. Dit jaar op Bethpage Black heeft HPE een heus Private 5G-netwerk van 3 nodes groot opgezet, iets wat HPE kan doen sinds de overname van Athonet in 2023. Het gaat specifiek om de inzet van de BR-150 cellular bridge in combinatie met de drie nodes.

HPE Aruba Networking BR-150

Private 5G is voor HPE tot op zekere hoogte een experiment tijdens de Ryder Cup, horen we van Robertson: “Voor een deel is het een experiment, voor een deel willen we het gebruiken om last-minute gaten in de dekking [van de Wi-Fi, red.] op te vullen.” Op het gebied van experimenteren wijst hij specifiek op inzichten verkrijgen in het coördineren van frequenties van Private 5G (CBRS) met die van de mobiele providers die ook dekking bieden in het gebied. Maar mocht er op het laatste moment iemand komen die ergen een pop-up tent neer wil zetten om iets te verkopen, dan kunnen ze dat via Private 5G veel sneller en makkelijker oplossen dan via het ‘standaard’ netwerk.

UXI-sensors

Een laatste wat ons betreft interessante component in het lijstje hierboven zijn de 25 UXI-sensors. UXI staat voor User Experience Insight. De naam zegt het al: hiermee is het mogelijk om inzichten te krijgen in hoe goed een netwerk presteert. Deze sensors testen de staat van het netwerk, zowel bekabeld als Wi-Fi, maar ook de prestaties van applicaties. De resultaten van al deze tests worden naar het User Experience Insight dashboard gestuurd, in Aruba Central. Het is daarnaast ook mogelijk om een User Experience Insight Agent op een endpoint te installeren, om daar de nodige simulaties en tests te draaien.

De UXI-sensor moet zich gedragen als een mens, geeft Robertson aan. Dat wil zeggen, het moet zaken zoals latency, ssid-problemen, toegang tot applicaties en social media kunnen simuleren zoals mensen dat ook ervaren. Dat is de reden dat deze sensors niet in de access points zitten, volgens hem. Die hangen zelden op de goede hoogte.

Als we opmerken dat dit heel veel lijkt op wat Marvis Minis doet in het portfolio van Juniper, geeft Robertson aan dat dit inderdaad iets soortgelijks is, maar voor een belangrijk deel ook complementair aan elkaar. Gezamenlijk kunnen ze nog veel zwaardere zaken simuleren, zoals wanneer al het publiek van de ene naar de andere hole loopt. Dat geeft het geheel nog meer voorspellende capaciteiten.

", boven een vitrine met een kastanjebruin overhemd met ritssluiting.” class=”wp-image-571669″/> De combinatie van camera en access point komen we overal op het terrein tegen, binnen en buiten.

HPE Private Cloud AI

Het netwerk dat HPE Aruba Networking heeft aangelegd tijdens de Ryder Cup is behoorlijk indrukwekkend. Het is een “levend lab”, zoals Robertson het tijdens ons bezoek noemde, dus helemaal vlekkeloos was onze netwerkervaring ter plaatse niet. Dat is ook niet evident voor een tijdelijk netwerk van dit formaat.

We hadden vrij vaak problemen met onze netwerkverbinding. Verbinding maken met Wi-Fi was geen probleem. Het signaal was eigenlijk overal sterk. De bandbreedte liet alleen te wensen over. Overschakelen op de publieke 5G-verbinding leverde doorgaans een betere verbinding op. Daar valt dus nog wel het nodige te verbeteren. Of het iets is wat HPE zelf kan oplossen met de beschikbare tooling, is nog maar de vraag. Het straalt echter wel af op het bedrijf.

Om verbeteringen zoals wij die graag zouden zien te realiseren, moet allereerst duidelijk zijn waar de uitdagingen liggen. Dat is waar het bij dit bezoek eigenlijk om draait. Voor het eerst heeft HPE namelijk de nodige AI-compute toegevoegd aan de infrastructuur. Vorig jaar kondigde het HPE Private Cloud AI (PCAI) aan. Eerder dit jaar tijdens Discover in Las Vegas was er de nieuwste versie, met Nvidia Blackwell-GPU. Die hangt nu in een rack in een trailer op het terrein.

Als we zeggen dat alles in een rack hangt, bedoelen we eigenlijk dat het in twee racks hangt. Dit zijn de eerder genoemde Worker en Control racks. Alles is dus dubbel uitgevoerd, van de Gateway, via de access switches en Fortinet FortiGate Firewalls en HPE Aruba Networking ClearPass-server voor Network Access Control (NAC) tot aan de PCAI-node.

Een deel van het Worker-rack. Onderaan zie je de PCAI-component.

Volgens Scott Wiest, North America Chief Technologist bij HPE, was het sinecure om de inzet van PCAI tijdens de Ryder Cup te realiseren. Het duurde een paar maanden voordat de beslissing was genomen en daarna hadden hij en zijn team drie weken om het op te leveren. Volgens hem geeft dit duidelijk de meerwaarde aan van een diep geïntegreerde turnkey-oplossing zoals PCAI.

Alles komt samen in het Operational Intelligence Dashboard

De inzet van PCAI maakt het mogelijk om allerlei data uit veel verschillende bronnen samen te voegen. Dat gebeurt dan ook, in het Operational Intelligence Dashboard. Uiteraard gaat het dan om de telemetrie afkomstig van de netwerkproducten in het tijdelijke netwerk. Maar denk ook aan weerbronnen, ticketing, de merchandise-tent (met afstand de grootste constructie op het terrein), locaties van golfkarretjes en het tellen van gasten en beheren van mensenstromen.

Het Operational Intelligence Dashboard is door HPE gebouwd als onderdeel van een groter platform, het Ryder Cup Connected Intelligence Center. Daar maakt ook HPE Aruba Networking Central deel van uit. Er is ook voorzien in een heuse AI-assistent. Deze assistent stelt HPE beschikbaar voor Ryder Cup-personeel die het evenement in goede banen moeten leiden. Uiteraard kunnen vragen gewoon in normale mensentaal gesteld worden, in een chatbot. De LLM die deze assistent gebruikt is getraind op specifieke documentatie. Denk aan handleidingen van de Ryder Cup, plattegronden en andere relevante data voor het evenement.

De twee laatste componenten van het Ryder Cup Connected Intelligence Center zijn een assistent om eenvoudig relevante video’s te zoeken en een HPE AI Developer Portal. Met name die laatste, waar ook een integratie met Dataiku inzit, is wat ons betreft interessant. Hier is het mogelijk om AI-gerelateerde workflows te bouwen. Je kunt het zien als een eerste glimp van GreenLake Intelligence. Dat framework voor agentic AI kondigde HPE eerder dit jaar aan tijdens HPE Discover.

Levend lab in ontwikkeling

Ons bezoek aan de Ryder Cup heeft meerdere zaken duidelijk gemaakt. Voor HPE een van de belangrijkste: ze hebben Cisco vervangen bij een Noord-Amerikaans evenement. Dit betekent niet dat alle professionele golftoernooien daar nu Cisco buiten hebben gezet overigens. De Ryder Cup wordt in de VS georganiseerd door PGA of America. Cisco is nog wel ‘gewoon’ een technologiepartner van de United States Golf Association (USGA), dat de US Open organiseert.

Voor ons belangrijker is echter dat HPE als het goed is heel veel wijzer wordt van een project zoals dit. De inzet van een nieuwe generatie Wi-Fi en Private 5G kan de nodige inzichten opleveren in hoe een tijdelijk netwerk van dit formaat optimaal ingericht kan worden. Daar kan het ook zeker lessen uit trekken die het elders kan toepassen. Met name naar de resultaten van de inzet van PCAI in het wild zal ongetwijfeld reikhalzend uitgekeken worden. Daarnaast kan er ook onder de motorkap veel opgestoken worden. Denk dan in het geval van deze Ryder Cup vooral aan AI en hoe dat werkt in deze omgeving.

Let wel, het gaat zeker nog niet allemaal vlekkeloos. De kwaliteit van onze netwerkverbinding op de dagen dat we er waren liet in ieder geval behoorlijk wat te wensen over. Er moet dus nog wel wat gesleuteld worden her en der. Daar heeft HPE in het geval van de Ryder Cup twee jaar voor. Met de samenvoeging van de porftolio’s van HPE Juniper Networking en HPE Aruba Networking dienen zich sowieso een heleboel interessante nieuwe technologische hoogstandjes aan. We zijn tot slot zeer benieuwd wat de uitkomsten zijn van de evaluatie van met name de inzet van PCAI. Een ding is zeker: bij de volgende Ryder Cup (in 2027 in Ierland) zal AI een nog grotere rol spelen.