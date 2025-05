Boomi toont nieuwe agents en samenwerking met AWS

Boomi kondigt nieuwe producten en samenwerkingen aan om zijn strategie rond AI-gestuurde automatisering voor bedrijven verder te ontwikkelen. Deze bekendmakingen deed het bedrijf tijdens de Boomi World-conferentie.

Aan de productkant bracht Boomi de algemene beschikbaarheid van Boomi Agentstudio naar buiten. Dit platform stond eerder bekend als Boomi AI Studio. Het biedt een no-code omgeving waarmee organisaties AI-agents op schaal kunnen ontwerpen, beheren en coördineren.

Tegelijkertijd meldde de onderneming dat het de integratiemogelijkheden van Boomi uitbreidt met Amazon Q Business. Boomi is nu officieel erkend als Data Processor voor alle klanten van Amazon Web Services. Agentstudio ondersteunt nu gecentraliseerde registratie van AI-agents voor Amazon Bedrock. Een nieuwe functie, Agent Step, stelt ontwikkelaars in staat om AI-agents in te bouwen in het Process Canvas.

Vier nieuwe AI-agents

Binnen het Boomi Enterprise Platform introduceert Boomi vier nieuwe AI-agents. Ze zijn zonder bijkomende kosten beschikbaar voor klanten. Een van deze agents analyseert zelfstandig integratieprocessen en geeft concrete aanbevelingen om deze efficiënter en onderhoudsvriendelijker te maken.

Een andere agent helpt klanten bij het ontwerpen en aanpassen van API’s door automatisch OpenAPI-specificaties te genereren, gebaseerd op erkende best practices. Daarnaast is er een agent die automatisch zakelijke en technische documentatie genereert vanuit bestaande API-definities, en een vierde agent stelt gebruikers in staat om data-integratieconnectors te bouwen voor elk REST-gebaseerd gegevensbronsysteem.

Volgens Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bij Boomi, zijn deze intelligente agents ontworpen om naast ontwikkelaars te opereren, waarbij zij complexe taken op zich nemen, workflows vereenvoudigen en de integratie van applicaties, data en API’s versnellen. Dit moet leiden tot snellere waardecreatie en verbeterde operationele prestaties.

Data uit verschillende bronnen verzamelen

Boomi Data Integration, de technologie van het bedrijf Rivery dat in december 2024 werd overgenomen, is nu volledig geïntegreerd in het Boomi Enterprise Platform. Deze oplossing biedt geautomatiseerde, end-to-end datapijplijnen met beheerde connectors, log-gebaseerde data capture en uitgebreide monitoring. Hierdoor kunnen gebruikers data uit diverse bronnen verzamelen, transformeren en activeren.

Boomi kondigde ook plannen aan om ondersteuning te bieden voor het Model Context Protocol. Dit is een nieuwe open standaard die AI-agents in staat stelt om te communiceren met databronnen. Hoewel exacte releasedata nog niet zijn gedeeld, is de ontwikkeling van MCP-ondersteuning volgens het bedrijf een prioriteit. De ondersteuning zal de komende maanden gefaseerd worden uitgerold als onderdeel van verdere innovaties binnen het platform.

Strategische samenwerking met AWS

Naast de productaankondigingen heeft Boomi ook een strategische samenwerking met AWS bekendgemaakt. Deze samenwerking omvat onder meer de integratie van Amazon Bedrock met Boomi Control Tower. Dit is het centrale beheersysteem van Boomi voor het inzetten, monitoren en beheren van AI-agents in hybride en multi-cloudomgevingen. Control Tower maakt deel uit van Agentstudio en biedt gebruikers zichtbaarheid, controle en toezicht over zowel Boomi-agents als die van derden.

Verder werd Enhanced Agent Designer geïntegreerd met Amazon Q index. Deze koppeling maakt het mogelijk om AI-agents te bouwen, trainen en inzetten met behulp van de technologie van Amazon Q index. Boomi kondigde bovendien de beschikbaarheid aan van native dataconnectors voor AWS Lambda, Amazon Bedrock, Amazon DynamoDB en de Amazon Selling Partner Appstore.

Tot slot werd Boomi for SAP geïntroduceerd. Deze oplossing biedt een SAP-gecertificeerde integratie, waarmee verbindingen gelegd kunnen worden tussen SAP- en niet-SAP-systemen. Dit ondersteunt cloudmigraties, inclusief ELT-functionaliteiten die voortkomen uit de overname van Rivery. Klanten kunnen hiermee SAP-data verplaatsen naar elk AWS-gestuurd dataplatform, zoals datawarehouses of datameren.