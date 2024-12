Boomi versterkt platform met real-time datawijzigingen

Boomi koopt Change Data Capture (CDC)-mogelijkheden aan met de overname van Rivery. CDC maakt real-time, efficiënte dataverplaatsing mogelijk.

Boomi versterkt zijn toewijding om een naadloos, uniform platform te leveren voor intelligente integratie, automatisering, API- en databeheer. Dit door de overname van data-integratieprovider Rivery.

Een belangrijke stap om ook de bedrijfsnoden die er komen door AI in te kunnen lossen, aldus Boomi-CEO Steve Lucas. Data zal namelijk door AI een nog belangrijkere rol opnemen in besluitvorming. “Rivery’s gedifferentieerde low-code Extract, Load en Transform (ELT)-mogelijkheden en CDC-technologie sluiten perfect aan bij onze strategie om naadloze, krachtige tools te leveren die data omzetten in een strategische asset.”

Real-time werken met data

Voornamelijk de CDC-mogelijkheden worden goed uitgelicht. Deze geven inzicht in de wijzigingen die aan data worden gemaakt. Wat er moet worden veranderd kan bovendien onmiddellijk naar het systeem of proces worden doorgevoerd via CDC. In combinatie met de integratie- en automatiseringsmogelijkheden van Boomi kunnen organisaties sneller reageren op dataveranderingen en real-time beslissingen nemen.

Daarnaast versterken Rivery’s ELT-mogelijkheden Boomi’s capaciteiten om grote hoeveelheden data snel en eenvoudig te integreren, te transformeren en te verplaatsen. Dit is cruciaal voor organisaties die data vanuit meerdere bronnen willen combineren en inzetten voor AI-modellen of analytische toepassingen.

De overname zou snel afgerond worden, naar verwachting nog voor de jaarwisseling. Het team van Rivery wordt integraal opgenomen in Boomi.

