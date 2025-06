OpenAI-aanwinst Windsurf afgesloten van Claude

Windsurf, de startup op het gebied van AI-gedreven coderen (“vibe coding”), meldt dat Anthropic de directe toegang tot de Claude 3.7 Sonnet- en Claude 3.5 Sonnet-modellen flink heeft teruggeschroefd.

Volgens Windsurf-CEO Varun Mohan kreeg het bedrijf hiervan nauwelijks vooraf bericht. Windsurf zoekt nu naar alternatieve rekenkracht via externe partijen om de AI-modellen van Anthropic te kunnen blijven aanbieden via hun platform.

“Teleurstellend”

Mohan gaf in een bijdrage op X aan dat Windsurf juist had aangegeven graag de volledige capaciteit van Anthropic af te nemen tegen betaling. Hij noemde de beslissing van Anthropic teleurstellend, mede vanwege het korte tijdsbestek waarin dit werd doorgevoerd. In een blogpost liet Windsurf weten dat het wel wat capaciteit heeft via andere aanbieders, maar dat dit onvoldoende is. Hierdoor kunnen er op korte termijn beschikbaarheidsproblemen ontstaan.

De beslissing volgt kort nadat Anthropic Windsurf leek te passeren bij de introductie van Claude 4. Dit is een nieuwe reeks modellen met sterke prestaties op het gebied van software-ontwikkeling. Op de dag van de lancering zei Windsurf dat ze geen directe toegang hadden gekregen om Claude 4 op hun platform aan te bieden — en dat is nog steeds zo.

Daardoor moest Windsurf overstappen op een omslachtige en duurdere oplossing, wat het voor ontwikkelaars moeilijker maakt om Claude 4 te gebruiken. Andere tools zoals Cursor van Anysphere, Devin van Cognition, en GitHub Copilot van Microsoft hadden bij de lancering wel directe toegang tot Claude 4.

Dynamische markt

De markt voor vibe coding is de afgelopen maanden flink in beweging. In april zou OpenAI de overname van Windsurf hebben afgerond. Tegelijkertijd investeert Anthropic steeds meer in zijn eigen AI-tools voor coderen. In februari bracht het bedrijf zijn eigen programmeerassistent Claude Code uit, en in mei organiseerde het zijn eerste Code with Claude-conferentie voor ontwikkelaars.

Volgens woordvoerder Steve Mnich van Anthropic richt het bedrijf zich op langdurige samenwerkingen waarmee het de bredere ontwikkelaarsgemeenschap bedient. Hij gaf in een e-mail aan TechCrunch aan dat Claude 4 nog steeds toegankelijk is via Windsurf. Maar dan wel via een API-sleutel. Daarnaast kunnen ontwikkelaars Claude ook gebruiken via directe integraties met de API van Anthropic, via partners of via andere ontwikkeltools.

Windsurf kende een snelle groei dit jaar en bereikte in april een jaarlijkse omzet van 100 miljoen dollar. Daarmee probeert het bedrijf op gelijke voet te komen met grotere spelers als Cursor en GitHub Copilot. De beperkte toegang tot de modellen van Anthropic lijkt die ambitie echter in de weg te staan.

Frustratie bij ontwikkelaars

Verschillende Windsurf-gebruikers die met TechCrunch spraken, uitten hun frustratie over het ontbreken van directe toegang tot de beste AI-modellen van Anthropic. Als tijdelijke oplossing biedt Windsurf gebruikers dus de mogelijkheid om hun eigen API-sleutel van Anthropic te koppelen aan hun account. Ontwikkelaars merken echter op dat deze methode duurder en complexer is dan wanneer Windsurf de modellen rechtstreeks zou aanbieden.

Voor ontwikkelaars die aan vibe coding doen, is keuzevrijheid cruciaal. Grote spelers als OpenAI, Google en Anthropic brengen om de paar maanden nieuwe modellen uit die telkens weer de standaard verhogen. Daarom is het voor startups in deze sector belangrijk om ondersteuning te bieden voor AI-modellen van alle grote ontwikkelaars.

Windsurf-woordvoerder Payal Patel liet per e-mail aan TechCrunch weten dat het bedrijf altijd gelooft in het bieden van keuzevrijheid aan gebruikers. Volgens haar maakt de recente beslissing van Anthropic dat nu lastiger.