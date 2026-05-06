“Anthropic legt 200 miljard aan AI-capaciteit vast bij Google Cloud”

Anthropic zou zich aan een uitgave van 200 miljard dollar bij Google Cloud over vijf jaar hebben gecommitteerd. Dat meldt The Information. Het AI-bedrijf zou daarmee meer dan 40 procent van de toekomstige financiële verplichtingen aan Google Cloud voor zijn rekening nemen. Moederbedrijf Alphabet doet hoe dan ook goede zaken op de beurs: het is bijna het meest waardevolle bedrijf ter wereld.

Door capaciteitsproblemen kan Claude niet zo hard groeien als Anthropic het zou willen. Dat blijkt uit de verbintenissen die het bedrijf is aangegaan met Alphabet, Amazon en CoreWeave, elk partijen die Claude-workloads kunnen huisvesten.

De sterke vraag naar de Claude-modellen dwingt het bedrijf tot het sluiten van grote infrastructuurcontracten. Zo sloot het een meerjarig contract met CoreWeave voor datacenterruimte, met name voor toegang tot Nvidia-hardware. Daarnaast sloot Anthropic in april ook een deal met Google en chipontwerper Broadcom voor meerdere gigawatts aan TPU-capaciteit, maar wel pas voor 2027.

Meer dan de helft van de cloud-backlogs

Contracten van Anthropic en OpenAI stellen nu meer dan de helft van de 2 biljoen dollar aan contractuele verplichtingen bij grote cloudaanbieders als AWS, Microsoft Azure en Google Cloud, stelt The Information. Reuters kon het bericht van The Information niet bevestigen, Anthropic weigerde om commentaar te geven, Google verwees vragen door naar Anthropic.

Alphabet investeert tevens tot 40 miljard dollar in Anthropic, een bedrag dat bestaat uit een directe injectie van 10 miljard dollar en nog eens 30 miljard dollar bij bepaalde prestatiedoelen. Google, maker van Gemini, ondersteunt daarmee feitelijk een directe rivaal. De relatie lijkt desondanks een stuk positiever voor beide partijen dan gold voor OpenAI en Microsoft, die inmiddels grotendeels van elkaar verlost zijn. Hoewel geen van beide bedrijven het bevestigt, zijn er de afgelopen jaren vele verhalen verschenen over de vermeende conflicten tussen de partijen nadat Microsoft 10 miljard dollar had geïnvesteerd in de ChatGPT-bouwer in 2023. Nooit was dit concreet, met de meest recente geruchten rondom juridische actie die Microsoft zou overwegen tegen OpenAI en diens nieuwe partner Amazon.

Diversificatie en groeiende waardering

Anthropic traint en draait Claude op een mix van hardware: AWS Trainium, Google TPU’s én Nvidia GPU’s. Ook Amazon pompt fors in het bedrijf: dat bedrijf heeft 25 miljard dollar in Anthropic gestoken. Anthropic wordt inmiddels gewaardeerd op richting 900 miljard dollar, mede door meerdere grote financieringsrondes.

Ondertussen nadert Alphabet zelf een mijlpaal op de beurs. Het moederbedrijf van Google is dicht bij het overtreffen van Nvidia als meest waardevolle bedrijf ter wereld. Die beursrally, met bijna 30 procent groei in een maand tijd, wordt gedreven door AI-ambities en de groeiende cloud. Lang heeft Alphabet wat achtergelopen op Microsoft, Amazon en Nvidia, de andere drie partijen die in dezelfde biljoenenregionen aan marktwaarde zitten, maar inmiddels is dat gat ruimschoots gedicht.