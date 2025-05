OpenAI neemt Windsurf over voor 3 miljard dollar

ChatGPT-maker OpenAI bereikte een akkoord om de startup Windsurf over te nemen voor ongeveer 3 miljard dollar, aldus ingewijden. Het zou gaan om de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf.

De gesprekken zijn volgens Bloomberg nog gaande en de deal is nog niet officieel afgerond. Zowel OpenAI als Windsurf geven vooralsnog geen commentaar.

Windsurf, voorheen bekend als Exafunction, ontwikkelt AI-ondersteunde tools voor softwareontwikkeling. Denk aan systemen die code kunnen genereren op basis van natuurlijke taal. Deze technologieën winnen snel aan populariteit, omdat ze ontwikkelaars helpen productiever te werken door code te schrijven, fouten op te sporen en te optimaliseren. Daarmee speelt Windsurf in op een sterk groeiende markt.

De overname past in een bredere trend waarin grote technologiebedrijven massaal investeren in AI-coderingassistenten. De markt voor generatieve AI-tools werd in 2023 nog geschat op slechts 18,6 miljoen dollar, maar groeit naar verwachting met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 25,8% tot 2030. De bredere markt voor AI-codeertools stijgt waarschijnlijk zelfs van 4,3 miljard dollar in 2023 naar 12,6 miljard dollar in 2028. Grote spelers als Microsoft (via GitHub Copilot), Amazon, IBM en Google domineren momenteel het veld. Dit vindt plaats terwijl ook startups zoals Anysphere (ontwikkelaar van Cursor) investeringen aantrekken.

Snelle waardestijging

Windsurf was recent nog in gesprek met investeerders zoals Kleiner Perkins en General Catalyst over nieuwe financiering op basis van een waardering van 3 miljard dollar. In een eerdere ronde in 2023 werd het bedrijf nog gewaardeerd op 1,25 miljard dollar, wat de snelle waardestijging onderstreept.

Voor OpenAI is deze overname een nieuwe stap in zijn transformatie van non-profit naar commerciële techgigant. Opgericht in 2015 door Elon Musk en Sam Altman met als missie het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde AI, stapte OpenAI in 2019 over op een capped-profit-model om investeerders aan te trekken. Microsoft investeerde toen 1 miljard dollar, wat hielp bij het trainen van grootschalige AI-modellen.

Kritiek op commercieel model OpenAI

De commerciële ambities van OpenAI namen sindsdien sterk toe. In een recente financieringsronde haalde het bedrijf 40 miljard dollar op onder leiding van SoftBank, wat de totale waardering op 300 miljard dollar brengt. Hoewel OpenAI eerder overwoog zich te herstructureren tot een traditioneel winstgevend bedrijf, werd dat plan onlangs na publieke kritiek ingetrokken.

De overname van Windsurf toont aan hoe OpenAI zijn kapitaal inzet om een breder AI-ecosysteem op te bouwen dat verder reikt dan taalmodellen. Ondanks een verwachte omzet van 12,7 miljard dollar in 2025, kampt het bedrijf met operationele kosten die kunnen oplopen tot 28 miljard dollar. Deze financiële druk verklaart deels de agressieve groeistrategie, waarbij overnames een centrale rol spelen in het veiligstellen van technologische voorsprong.