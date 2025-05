Anthropic lanceert Claude Opus 4 en Sonnet 4

Anthropic introduceert zijn nieuwste Claude 4 frontier-modellen. Het zijn Opus 4 en Sonnet 4. Volgens het bedrijf zetten deze modellen een nieuwe standaard op het gebied van codering, geavanceerd redeneren en autonome AI-systemen.

Opus is het krachtigste model dat Anthropic tot nu toe ontwikkelde. Het is bedoeld voor complexe en langdurige taken die duizenden stappen kunnen vergen. Het model is in staat AI-systemen aan te sturen die meerdere uren zelfstandig opereren. En dit zonder, of met minimale menselijke tussenkomst. Zulke systemen kunnen zelfstandig informatie verwerken, beslissingen nemen en acties uitvoeren op basis van hun eigen logica, hun omgeving en een specifiek doel.

Alex Albert van Anthropic meldt in gesprek met SiliconANGLE dat Opus 4 aanzienlijk betere prestaties levert dan zijn voorgangers. Waar eerdere modellen maximaal een uur coherent konden werken, slaagt Opus 4 erin om dit veel langer vol te houden. Dit komt mede doordat het model beter is getraind in het omgaan met geheugen, waardoor het minder afhankelijk is van zijn contextvenster. Dat is de hoeveelheid data die het in één keer kan verwerken.

Albert legde uit dat het model tijdens lange taken extern notities maakt, samenvattingen genereert en zichzelf zo helpt om de draad niet kwijt te raken wanneer het geheugen wordt ververst.

Sonnet 4 is een directe opvolger van versie 3.7 en is ontworpen voor nauwkeurige instructievolging. Het behoudt hoge prestaties in programmeren en redeneren, maar is beter te sturen dan zijn voorganger. Albert vertelde dat versie 3.7 soms te gretig afweek van de bedoeling. Bij Sonnet 4 ligt de nadruk op betrouwbaarheid, vooral bij programmeertaken. Zo is het aantal gevallen waarin het model “beloningsoptimalisatie” toepast — het nemen van ongewenste korte routes zoals extra code schrijven puur om tests te halen — met 80% teruggebracht.

Beide modellen zijn hybride: ze kunnen stap voor stap redeneren of snel reageren, afhankelijk van wat de gebruiker vraagt.

Naast de nieuwe modellen kondigde Anthropic ook aanvullende tools aan, waaronder de officiële lancering van Claude Code. Dit model was eerder alleen in bèta beschikbaar en is specifiek gericht op coderingstaken door autonome AI-systemen. Claude Code kan draaien in een terminal, code-editor of via een SDK, begrijpt bestaande codebases en helpt programmeurs via natuurlijke taal.

Verder introduceerde het bedrijf vier nieuwe functies binnen de Anthropic API. Hiermee kunnen ontwikkelaars krachtigere AI-agents bouwen. De functies omvatten een tool voor code-uitvoering, een koppeling voor het Model Context Protocol, de Files API en de mogelijkheid om prompts tot een uur lang op te slaan.

De nieuwe modellen gebruiken externe tools zoals webzoekfuncties nu ook tijdens complexe denkprocessen. Voorheen gebeurde het redeneren voorafgaand aan het gebruik van tools; nu kunnen de modellen afwisselen tussen denken, hulpmiddelen inzetten en weer verder redeneren. Dit opent volgens Anthropic nieuwe mogelijkheden voor taalmodellen.

Ten slotte zijn de modellen nu in staat om hun denkprocessen samen te vatten in begrijpelijke rapportages voor gebruikers. Dit verhoogt de transparantie en maakt de systemen tegelijkertijd weerbaarder tegen kwaadaardige manipulaties.